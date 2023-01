Přitom Kynžvart vstoupil do zápasu velmi dobře, když se postupně dostal do vedení 6:4, které však neudržel. Následně převzaly taktovku duelu Michalovce, které šly po šesti zásazích za sebou do vedení 10:6. Domácí házenkářky se však nevzdaly a i díky výborným zákrokům brankářky Novotné dovedly první poločas do nadějného výsledku, když po první části duelu prohrávaly o jednu branku 11:12.