Domácí hráčky hned od nástupu do druhé půle zabraly a postupně začaly dvoubrankový náskok navyšovat až na konečných 41:29. Velkou zásluhu na tom měly cizinky Patrnčiaková s Božovićovou, které nasázely po devíti brankách.

Zdroj: tvcom.cz

„Potěšil mě vstup do druhého poločasu, nakonec jsme jasně dominovali. Ale pro nás to byla především velká škola. Přesvědčili jsme se, že si nemůžeme dovolit žádné podcenění, ležérnost nebo nekoncentrovanost. Proto jsem byl trochu naštvaný. Tvrdě jsem na hráčkách bazíroval, aby hrály to, na co jsme se celý týden připravovali. Ve druhém poločase přišlo velké zlepšení, děvčata chci pochválit,“ doplnil kouč Házené Lázně Kynžvart.

„Čtyřicet minut jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale nakonec jsme bohužel úplně odpadli. Kynžvart je na daleko vyšší kondiční a silové úrovni,“ kontroval jeho zlínský protějšek Jiří Mičola.

Kynžvart - Zlín 41:29 (17:16). Nejvíce branek Zlína: Daňková 9/6, Ševčíková 5, Karlíková, Štipčáková a Kříčková 3. Rozhodčí: Barták, Hladký. Sedmičky: 4/2: 6/6. Vyloučení: 4:5. ČK: D. Šimková (Zlín). Diváků: 200. Sestava a branky L. Kynžvartu: Srpová, Novotná – Patrnčiáková 9, Božović 9/2, Tesařová 6, Vávrová 5, Bezruková 4, Königová a Dvořáková 3, Dresslerová 2, Rampová, Burdinová, Nejedlá, Rudincová, Vysloužilová, Hejkalová.