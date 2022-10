„V kabině panovala euforie,“ přiblížila kynžvartská spojka Veronika Dvořáková, co následovalo po utkání v kabině vítěze po cenném skalpu.

„Pro nás to bylo hodně důležité vítězství, obzvlášť po nepovedeném utkání se Slavií,“ vracela se sympatická blondýnka k propadáku na palubovce pražského celku. Tentokrát to však byl jiný Kynžvart.

Házenkářky Kynžvartu přetavily derby ve svou exhibici, Plzeň dostala na frak!

„V utkání jsme vedly od první až do poslední minuty, z čehož máme velkou radost,“ pochvalovala si Dvořáková, která navíc derby gólově otevřela a i uzavřela.

„Určitě to potěší, ale spíše jsem ráda, že se střelecky dařilo celému týmu a nastřílely jsme pětatřicet branek,“ poukazovala skromně hráčka Kynžvartu.

Prakticky po prvním poločase bylo o vítězi rozhodnuto, to si totiž Kynžvart vystřelil devítibrankový náskok, když první polovinu zápasu vyhrál 18:9.

„Byly jsme velmi dobře připravené po taktické stránce. Chtěly jsme hrát rychlou házenou a to se povedlo. Navíc rozhodla aktivní obrana, kdy jsme soupeře donutily k chybám. Vše však začíná od brankářky a Sába chytila tři sedmičky, a když jsme k tomu přidaly úspěšnost ve střelbě, která nebyla špatná, tak nám to všechno klaplo,“ vypočítávala s úsměvem Dvořáková, co derby nakonec rozhodlo.

Zdroj: tvcom.cz

Pro Kynžvart to tak byla po nevyrovnaných výkonech pořádná vzpruha do dalších utkání. „Pro nás určitě důležitá a cenná výhra. Máme na čem stavět, jen musíme na výhru a výkon z derby navázat i v dalších zápasech a předvést možná ještě lepší výkony,“ doufá v navázání na skvělý výkon i v dalších zápasech Dvořáková.