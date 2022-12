To byla pohádka. Kynžvart šokoval Ankaru, doma může stvrdit postup

/HÁZENÁ/ Jednu velkou pohádku si užily premiérově mezi házenkářskou smetánkou v EHF European Cupu hráčky Kynžvartu. A premiéra to byla nadmíru úspěšná. Západočešky totiž uspěli na horké palubovce Ankary, kde dosáhly na vysokou výhru 35:29. Stvrdit postup do dalšího kola může Kynžvart v domácím prostředí, a to v sobotu 10. prosince od 16.00 hodin, kdy se odehraje v hale Milana Prokeše odvetné utkání.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/ Roman Knedlík