Do zápasu lépe naskočily domácí házenkářky, které si vypracovaly několikabodový náskok, který však dokázali hosté ze západu Čech v průběhu první poloviny duelu smazat. Do vedení se posléze dostal i Kynžvart, ale ani on své vedení neudržel. Rozhodující moment tak přišel v závěru prvního poločasu, během kterého si Dunajská Streda vytvořila dvoubrankový náskok, který udržela.