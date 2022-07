Nejbohatší na léčivé prameny je Karlovarský kraj a nejvíce jich vyvěrá právě v krajském městě. Symbolem Karlových Varů je bez pochyby Vřídlo, gejzír horké minerální vody o teplotě 72 °C. Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně dva tisíce litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů.

Nedaleké Mariánské Lázně si světový věhlas vysloužily také díky místnímu přírodnímu bohatství – minerálním pramenům, které mají blahodárné léčivé účinky. V okolí města lze spatřit přes stovku vývěrů léčivých vod, přímo ve městě jich najdeme na čtyřicet. Všechny prameny jsou studené a většina z nich se využívá při léčbě onemocnění močového ústrojí.

Stojí za to ochutnat. Speciality, kterými se Češi mohou pochlubit

Dalším v trojlístku známých západočeských lázeňských měst jsou Františkovy Lázně, kde je přes dvacet pramenů. Unikátní jsou tím, že jsou chladnější, než bývá zvykem – průměrná teplota se pohybuje okolo 10 °C. Mají vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého a přírodních minerálních látek.

Poděbradka

Pokud to nemáte daleko do Poděbrad, měli byste se rozjet za prameny Poděbradky. Ta poprvé vytryskla ze země v roce 1905 na nádvoří zdejšího zámku. Dnes je v Poděbradech šest vrtů a zdejší minerálku si můžete koupit prakticky kdekoliv stočenou do PET lahví, přímo z pramene si ji ale nenaberete.

Náhodný objev

Pramen Hanácké kyselky v Horní Moštěnici u Přerova se podařilo objevit náhodou. Když v roce 1854 v místě prováděla francouzská společnost průzkumný vrt, hledala ložisko černého uhlí. Místo něj ale v hloubce kolem 40 metrů narazila na vodu velmi dobré chuti se spoustou bublinek. Pozdějším rozborem se zjistilo, že jde o cennou kyselku alkalicko-zemito-sodnou a železitou obsahující rovněž látky s léčivým významem. Závod na stáčení limonád zde vyrostl před 101 lety.

Vincentka plná jódu

Minerální voda Vincentka z Luhačovic je mimořádně účinná a pomáhá u řady nemocí. Původem je to mořská voda. Svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, žaludku a střevech.

Pérák, Felicia, Hadimrška nebo Zetor Crystal. České legendy, které oslnily svět

Je doporučená na pitné a inhalační kúry při onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby žaludku, dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetu mellitus, chronické pankreatitidě. Jeden doušek Vincentky postačí na uhrazení denní dávky jódu, může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí.

Šaratica na zácpu

Přírodním pomocníkem při léčbě zácpy je minerální voda Šaratica stáčená v oblasti jihozápadně od Brna. Lékaři ji doporučují k léčbě při chronických zácpách a dalších zažívacích potížích. Působí pozitivně na vyprazdňování, ale také tělu dodává potřebné minerály. Na rozdíl od umělých projímadel neodvodňuje a nehrozí riziko vzniku závislosti. Díky přírodnímu složení je Šaratica vhodná i pro těhotné ženy.