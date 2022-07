Jak jste se dostal k psaní básní?

Začal jsem psát už na gymnáziu. Chtěl jsem předat pocit, uchopit jej textově. Je to téměř půl století, kdy vznikly mé první pokusy. Několik textů je i ve sbírce. Nebylo je třeba upravovat, fungují i dnes. Pak jsem měl spoustu záznamů a poznámek, které vznikaly v průběhu let. Udělal jsem čistku a vznikla první sbírka.

Co vás inspiruje?

Inspirace je všude. Vyskočí slovo, připojí se druhé a už začíná vznikat verš, část věty. Nazvěme to jakkoliv. Tyto věty jsou zaznamenány, vytváří pak celky. Někdy to čeká dlouho, někdy je hotovo rychle. Je to individuální.

S postavami prožívám radost i strach, říká o svých románech autorka z Vyškovska

Je ve sbírce nějaká báseň, ke které by se vázal příběh?

Téměř ke každé básni se váže příběh, ale báseň je jen jeho částí. Jakási paměť. Příběh celý by byl na několik stran. Báseň je redukce.

Na gymnáziu učíte výtvarnou výchovu. Podobá se pro vás psaní básně malování obrazu?

Vytvoření obrazu je velmi podobné psaní. Obraz na vás ale nemluví, krásně a významně mlčí. Slova zase nemají barvy. Ale pocit by měl být podobný, dobrý obraz a báseň se pozná. Vím hned, že je to tak, jak jsem chtěl.

Kterou svou báseň máte nejraději a proč?

Kterou báseň mám nejraději? Já vím, které to jsou, ale raději si to nechám pro sebe. Čtenář má právo si vybrat tu svoji, ztotožnit se s ní a prožít si ji.

Autorka Julie Caplinová: Výlet do Prahy byl jedním z nejlepších v mém životě

Máte nějaký básnický vzor?Dobrých básníků je celá řada, ale jednoho bych vybral. Vladimír Holan. Líbí se mi jeho způsob psaní, jeho myšlení.

Jak jste na tom s přípravou další sbírky?

Druhá sbírka je hotova. Po sbírce Stříhal jsem černě kříže vychází další, jmenuje se Zřekni se. Vznikala rychle. Obsahuje víc básní a ilustrace mají dvě barvy, černou a žlutou. A víc už neprozradím…

Autor: Kristýna Budačová