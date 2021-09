Stejné oblibě jako značkové tenisky se těší batoh, který dnes a denně nosí starší školáci do školy, na sport nebo k babičce. Mezi školními batohy vítězí opět značka Vans, v těsném závěsu je Fjällräven a sportovní značky Adidas, Nike a podobně.

Cena kvalitních bezdrátových sluchátek začíná na tisícovce, za pecky do uší zaplatíte podobně. Za dizajnové kousky, o kterých sní puberťáci, si připlatíte. Otázkou je, zda je to opravdu nutné.

Někdo dává přednost klasickým velkým sluchátkům, jiný touží po pecičkách do ucha. Při výběru musíte pamatovat na kompatibilitu se zařízením, ke kterému budou používána.

V tomto věku neuspějete s vstupenkami do zážitkového parku, ale třeba ta správná úniková hra nebo kurz potápění mládež nadchne. V Praze si můžou hrát na únik před sériovým vrahem, v Brně se nechají dobrovolně zavřít do krypty.

Tenisky se dnes nosí v létě i zimě a šatník bez nich si náctiletí jen těžko dovedou představit. Jako u všech značek i zde jsou sezónní kolekce, kdy se ceny vyšplhají do několika tisícovek. Na druhé straně posezónní výprodeje rodinný rozpočet nezruinují.

Dalo by se říct „tenisky“, náctiletý dnes zřídka obují polobotky nebo lodičky. Existuje nepřeberné množství značek a stylů, mezi kterými kralují sportovní legendy jako je Adidas, Nike nebo Under Armour. Neméně populární jsou boty původně určené pro skateboard Vans nebo převážně plátěné Converse.

Základní verze hry je určená pro 3-4 hráče ve věku od 10 let. Hrací plán je variabilní, takže ostrov může být pro každou novou hru vytvořen jinak.

I když se dcera už maluje a syn na vás kouká z výšky, jsou to pořád děti. A dítě je v každém z nás. Všechny potěší nějaká ta hračička. Společenská hra Osadníci z Katanu pobaví celou rodinu.

Jaksi hůř si představíme dárky pro náctileté. Možná je to proto, že vybrat pro ně něco, nad čím neohrnou nos, je oříšek. Přesto bychom na ty naše puberťáky neměli zapomínat. Mají narozeniny, svátky a někdy je chceme jen tak potěšit. Čím jim zaručeně potěšíte?

