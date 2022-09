Vlastní panenky z celého světa

Vždy když přijde do muzea, své panenky pozdraví: „Ahoj holky, máte se dobře?" Má panenky z celého světa, převážně však České, Německé, ale i Americké, Ruské, Japonské, Italské, Španělské a další. Nejstarší jsou z 20. a 30. let minulého století, ale najdete mezi nimi i ty, se kterými jste si nejspíš v dětství sami hráli. Schválně se podívejte do naší galerie. Některé jsou plastové, jiné z křehkého porcelánu, kompozitu, papírmaše či extrémně hořlavého celuloidu.