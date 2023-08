/HOKEJ/ Ani druhý přípravný zápas s pražskou Slavií nedopadl pro hokejisty Baníku Sokolov bodovým ziskem. Po domácí prohře s pražským výběrem 2:4, neuspěl ani v odvetě v Praze, kde prohrál 1:3.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Slavia vstoupila do zápasu úspěšně, již ve 4. minutě se poprvé měnil ukazatel skóre, kdy Slavíček vybojoval puk za bránou Baníku, posunul ho na Žejdla, jehož pobídku tečoval na hranici brankoviště a mimo dosah brankáře Sokolova Michajlova Jiří Průžek.

Vyrovnání přinesla až 44. minuta, kdy zaváhání slávistů na pravém křídle využil Jan Mlčák, který se natlačil před brankáře Slavie Voleveckého a střelou pod horní tyč srovnal ukazatel skóre.

V 50. minutě si však sešívaní vzali vedení zpět, když Havrdovo nahození usměrnil úspěšně do branky před Michajlovem osamocený Tomáš Labuzík. V 59. minutě pak přidala Slavia i třetí branku, která spadala do kategorie kuriózních, kdy i rozhodčí nejprve s uznáním váhali. Nakonec ale trefu Michala Simona, který natlačil puk i s gólmanem Michajlovem do svatyně Sokolova, uznali.

PODÍVEJTE SE: Summer tournament přetavili v Sokolově v triumf Piráti Chomutov

Již ve čtvrtek, tedy 24. srpna, zamíří Sokolov k šestému přípravnému duelu do Německa, přesněji Regensburgu, kde ho čeká od netradičně od 20.00 hodin odvetné utkání, když v prvním vzájemném duelu slavil Baník výhru 2:1.

HC Slavia Praha – HC Baník Sokolov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Branky a nahrávky: 4. Průžek (Žejdl, Slavíček), 50. Labuzík (Havrda), 59. Simon (Strnad) – 44. Mlčák (Adamec, Mikyska). Vyloučení: 3:4. Bez využití. HC Baník Sokolov: Michajlov – M. Rohan, Tureček, Mlčák, Mikyska, Bulka, Klejna – Vracovský, Kverka, Procházka – Adamec, Vrdlovec, Csamangó – Křemen, T. Rohan, Novotný – Kysela, Osmík, Šmajda.