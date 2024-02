Poslední lednový den byl vždy uzávěrkou přestupů v českých hokejových soutěžích. V sokolovském Baníku tentokrát v tomto směru, stejně jako letos ve většině týmů, panoval klid. Žádný příchod, žádný odchod. Zatímco extraliga na poslední chvíli zažila několik zajímavých přesunů, o patro níže, v Chance lize, panoval poměrně klid.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Určité přesuny proběhly například ve Vsetíně, Kolín si zajistil zajímavé hráče z druhé ligy, aktivní byl například i Přerov, ale zásadní změny v Chance lize v posledních dnech nenastaly.

V dresu Baníku může do 15. února nastupovat obránce Ján Niko z Letňan. Tento termín byl dohodnut s Letňany, pokud by pražský tým skončil sezonu dříve, může se zkušený obránce k Baníku znovu připojit. Naopak počítat již nemůže Sokolov s hráči karlovarské Energie Dalimilem Mikyskou, Davidem Kofroněm a Ondřejem Procházkou, kteří odehráli v extralize již více než 26 zápasů.

Tento počet má odehraný i Filip Koffer, jenž však vzhledem k věku ještě může nastupovat v Chance lize do 15. února neomezeně, poté již jen za podmínky, že by v extralize nenastoupil po patnáctém únoru.

Start v extralize po 15. únoru by znamenal konec působení v Chance lize kteréhokoliv hráče, jenž má střídavé starty za karlovarskou Energii, i když tyto hráči 26 startů v extralize zatím nenasbírali.

Baník i nadále může využít Milana Davídka, který má střídavé starty do Chebu, kde v sezoně nastupovali i Adam Křemen a David Novotný. Ti sice odehráli již 26 zápasů ve vyšší soutěži, ale věkově se na ně tento limit nevztahuje a teoreticky tak mohou nastupovat v obou týmech i nadále. To samé platí i pro Vojtěcha Kyselu, který nastupuje v Letňanech.

Na střídavé starty má Baník rovněž zapsané i juniory Karlových Varů, kteří si v extralize juniorů počínají velmi dobře. Těchto juniorů do zápasů Baníku naskočilo již sedm, z čehož někteří velmi pravidelně.

Mezi těmito hráči jsou i současní reprezentanti do dvaceti let Matyáš Adámek a odchovanec Matyáš Beran. Mezi nejvytěžovanější mladíky pak patří další odchovanec Sokolova Robert Šlechta, který se řadí i mezi nejlépe hodnocené juniorské hráče.

Je zajímavostí, že v Chance lize zatím nastoupilo pouze 43 hráčů ročníku 2004 a mladších, baníkovští junioři tak tvoří šestinu těchto hráčů v celé soutěži. Prostějov či Třebíč zatím žádného juniora nenasadili, Znojmo až v posledním kole, kdy nastoupil brankář Kavan. Pouze Pardubice B využívají více hráčů juniorského věku než Baník.

Největší posílení pro baníkovce, tak může přijít z vlastních řad. V posledním zápase nenastoupil pro nemoc Jaromír Kverka a pro zranění Jan Bernovský.

Do tréninku se pomalu začne zapojovat František Klejna. Po operačním zákroku je Štěpán Csamangó, který by ale ještě v průběhu února mohl být zpátky v sestavě. Zapojit by se mohl i hráč se starty v NHL Vojtěch Polák, který se zranil hned v úvodu soutěže.

Z hráčů, kteří v sezoně již nastoupili, může Baník v tuto chvíli stále ještě využít čtyři brankáře, jedenáct obránců a jedenadvacet útočníků. (sei, bou)