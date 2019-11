„Jsem rád, že jsem tady,“ říká nová akvizice sokolovského Baníku, obránce Tomáš Pařízek.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Ten minulé pondělí překvapivě skončil v Chomutově. „Bylo to ze dne na den, nečekal jsem to, ale už se k tomu nechci vracet. Potom se mi ozval pan Mlejnek s nabídkou, během dvou dnů jsme se domluvili. Jsem rád, že jsem tady a že se to takhle rychle vyřešilo. Můžu teď navázat na hru, kterou jsem si během sezony vybudoval, v tomhle ohledu mám čisté svědomí,“ říká Tomáš Pařízek po svém příchodu do Sokolova.