Sokolovský Baník po pěti kolech vyšel z utkání bodově naprázdno. Horníci v sobotu doma prohráli s Šumperkem 2:5.

HC Baník Sokolov | Foto: Tomáš Bouda

Přitom svěřenci Martina Štrby měli výborný úvod. Již po 60 vteřinách hry je poslal do vedení Tomi. Ve 13. minutě sice srovnal hostující Vildumetz, ale do konce první dvacetiminutovky si vzali baníkovci své vedení zpět zásluhou Jiskry. Jenže to bylo z jejich strany, alespoň co se gólů týče, v celém utkání vše.