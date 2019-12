Ve čtvrtečním druhém kole nadstavby Chance ligy přivítali hokejisté Baníku Sokolov na svém ledě Frýdek-Místek. Po výhře v Prostějově byli domácí fanoušci ve velkém očekávání, bohužel horníci na svého soupeře nestačili a prohráli 4:7.

K nepříznivému vývoji Baník nasměrovala vlastní početní výhoda ve 2. minutě, kdy domácí nedokázali při obrovském závaru na brankovišti dostat kotouč do hostující svatyně. „Rozhodla soupeřova první přesilovka, kdy jsme třikrát blokovali střelu do prázdné brány. Pak jsme dali první gól a celé se to od toho odvíjelo,“ mohl se radovat kouč Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar.