Sokolov šel na svém ledě v 6. minutě zásluhou Vracovského do vedení, vojáci ale ještě v první části srovnali a ve druhé třetině odskočili na 1:3. Zadražil sice snížil na rozdíl jediného gólu, ale celek z Vysočiny kontroloval hru a sedm minut před závěrečnou sirénou pojistil své vedení čtvrtou brankou.

„Byl to první zápas po Novém roce a jsme rádi, že se nám ho podařilo zvládnout. Se vším respektem k soupeři, který podal velmi bojovný výkon. Měli jsme s vítězstvím hodně práce a nadřeli jsme se na to,“ přiznal jihlavský kouč Viktor Ujčík.

„První třetinu jsme odehráli velmi vyrovnanou partii. Bohužel to bylo ovlivněné našimi zbytečnými vyloučeními, která byla i ve druhé třetině. Zde si ale myslím, že jsme s přibývajícím časem získávali půdu pod nohama a tato třetina měla dopadnout lepším skórem, než dopadla. Ve třetí třetině jsme měli určitý záměr, hrát v útočném pásmu. Měli jsme určité plány, co bychom tam chtěli hrát. Ale pravda je taková, že soupeř nás k tomu nepustil. Třetí třetina byla o tom, zda dáme gól, nebo ne. My jsme se k tomu bohužel nedostali, a proto si z toho zápasu nebereme žádný bod. Chtěl bych ale naše mužstvo pochválit za nasazení a pochvalu zaslouží hráči i za hru. Proti jednoznačnému favoritovi jsme mohli překvapit,“ připojil své hodnocení sokolovský trenér Karel Mlejnek.