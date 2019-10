Horníci si v utkání s pátým Chomutovem vytvořili postupně vedení 3:0 po brankách Stříbrného, Vracovského a Vrány.

Hosté snížili ve 34. minutě a na začátku třetí třetiny, konkrétně ve 45. minutě se dokonce dostali na dostřel jediné branky.

Osmi stovkám opět výborně povzbuzujícím divákům v hledišti v závěru zatrnulo. Na světelné tabuli svítil stav 3:2 a Piráti se dvě minuty před koncem odhodlali k odvolání brankáře. Bude se opakovat vyrovnání jako s Přerovem? Nikoliv.

Baníkovci teď byli proti šestici soupeře úspěšnější a Josef Stříbrný dopravil kotouč do opuštěné kelce Chomutova. Dobojováno. 4:2. Další cenná výhra Sokolova.

„V utkání jsme nebyli dominantnější než náš soupeř. Proti jednomu z aspirantů na postup do extraligy jsme podali výkon, kdy jsme se snažili najít cestu k vítězství. A tu cestu jsme našli. Dle mého názoru jsme chtěli více než soupeř. Protivník poté chtěl zvrátit utkání ve třetí třetině. Podobně jako dnes jsme odehráli předchozích 14 zápasů ze 16. Pravda je taková, že naši kluci do toho dávají srdce a makají od první do poslední vteřiny. A dnešní zápas to jen potvrdil,“ řekl po vítězném utkání trenér hornického celku Karel Mlejnek.

Dnes se Baník vypraví znovu přes celou republiku, od 18 hodin čeká Sokolováky duel v Ostravě Porubě.

Další výsledky 15. kola: Litoměřice – Benátky 4:2, Třebíč – České Budějovice 1:5, Ústí nad Labem – Slavia Praha 2:4, Kadaň – Jihlava 2:1, Prostějov – Přerov 0:3, Havířov – Poruba 3:2, Frýdek-Místek – Vsetín 5:2.