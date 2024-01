Hokejisté sokolovského Baníku to mají jako na houpačce, v Chance lize střídají skvělé výkony s horšími. Naposledy baníkovci překvapivě ztroskotali na ledě posledního Znojma, kde propadli a museli skousnout hořkou prohru 3:6. „Ve Znojmě rozhodly detaily, ať už v předbrankovém prostoru, nebo v útočném pásmu. Málo jsme stříleli a málo se tlačili do branky,“ vracel se k porážce s posledním týmem Chance ligy útočník Sokolova Tomáš Vracovský.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Sokolovské hokejisty, kteří se převléknout ve středu 31. ledna do oranžových dresů, kdy se popáté zapojí do projektu O Kapku lepší hokej, čeká další náročná šichta. Na západ Čech dorazí pražská Slavia, tedy předposlední tým tabulky. Pokud pomýšlí Baník na elitní šestku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play-off, musí bezpodmínečně naplno bodovat.

„Zápasy v závěru základní části jsou de facto stejně těžké, a je jedno jestli hrajeme proti Porubě nebo Slavii, takže to bude nesmírně vyrovnané utkání,“ míní před středečním duelem, který bude zahájen v Sokolově v 18.00 hodin šestadvacetiletý útočník.

Prozatím baníkovci porazili Slavii ve všech třech předchozích vzájemných duelech. „Záleží pouze na nás, jak se k tomu postavíme,“ je si vědom Vracovský, který vévodí kanadskému bodování Sokolova, když ve třiatřiceti zápasech prozatím nasbíral patnáct branek a čtrnáct asistencí.

„Abychom získali tři body, bude potřeba hrát celých šedesát minut, hrát zodpovědně, pro tým, obětavě, tlačit se více do zakončení, být silný v předbrankovém prostoru, to vše může rozhodnout zápas,“ vypočítával sokolovský snajpr, co vše budou muset baníkovci v duelu plnit.

Tabulka Chance liga je však řádně vyrovnaná, proto každý bod bude hodně cenný. „Budeme mít trochu výhodu, že hrajeme doma a nemusíme nikam cestovat,“ přemítal Vracovský, co by mohlo jeho týmu ještě hrát do karet od 18.00 hodin, kdy duel bude zahájen. „Doufám, že získáme tři body a napravíme nepovedený výkon ze Znojma,“ přeje si závěrem najet zpět na vítěznou vlnu forvard Baníku.

