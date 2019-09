Hosté neponechali nic náhodě a na hornický západ přicestovali už den před utkáním. „Čekali jsme, že to tady bude těžké, a upozorňovali jsme, že to tady bude nejsložitější zápas z těch posledních čtyř. Sokolov nehrál předchozí tři utkání vůbec špatně a prohrál o gól, o dva,“ poukázal kouč Frýdku Vlastimil Wojnar.

Gólový účet zápasu načal až v 19. minutě domácí Zadražil. „Úvod utkání byl podle mě z obou stran ovlivněn hromadící se únavou. Myslím si, že díky tomuto neměl začátek takové tempo jako v předešlých zápasech. V ten moment bylo samozřejmě klíčové, kdo dá první branku. Byli jsme to naštěstí my,“ oddechl si sokolovský trenér Karel Mlejnek.

Hned na začátku druhé třetiny zvýšil na 2:0 Osmík. V polovině zápasu sice kontroval Martynek, ale ještě před druhou přestávkou vrátil domácím dvoubrankový náskok znovu Osmík. „Od té doby, co jsme zvýšili stav na 2:0 a posléze na 3:1, tak jsem pevně věřil, že už po třech utkáních prolomíme bodové konto,“ poznamenal kouč Baníku.

Ve třetí části Sokolov odskočil po brance Bečváře na 4:1, Frýdek ještě stihl znovu zkorigovat Motlochem, na víc ale již hosté nestačili.

Domácí borce vyprovodilo do šaten opět mohutné skandování. Baník po 22 letech znovu v naší druhé nejvyšší soutěži bodoval. „Myslím, že to může našim klukům vlít sebedůvěru do žil. Byť samozřejmě věděli, že odehráli velmi solidní utkání v prvních třech kolech, ale bez bodového zisku,“ uzavřel ohlédnutí za zápasem Karel Mlejnek.

V sobotu čeká Sokolov cesta do Havířova.

HC Baník Sokolov – HC Frýdek – Místek 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Branky: 19. Zadražil (Kuběna, Osmík), 22. Osmík (Kuběna, Kadeřávek), 38. Osmík (Zadražil, Vodička), 48. Bečvář (Švec)-

31. Martynek (Květoň, Stuchlík), 58. Motloch (Mikulík, Kovář). Diváci: 851.

Sokolov: Bednář – Kadeřávek, Michálek, Přindiš, Rulík, Tomeček J., Vodička – Stříbrný, Kverka, Švec, Osmík, Zadražil, Kuběna, Kovařík, Rohan T., Vracovský, Bečvář, Vrána J., Čurda.