32. kolo Chance ligy zavedlo baníkovce na led několikanásobného mistra Československa a vedoucího týmu soutěže

Chance liga: Kladno (v modrém) hostilo Sokolov. | Foto: Antonín Vydra

S podstatně větší chutí a mnohem lépe než v Kadani odehráli zápas proti Sokolovu hokejisté Kladna. Vyhráli a udrželi se v čele tabulky Chance ligy, i když slavily všechny top týmy. Rytíři však opět předvedli v plné parádě to, na co v play off musí zapomenout, hromadu vyloučení. Díky nim byli Západočeši dlouho ve hře.