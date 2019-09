„Chtěl bych poděkovat našim divákům, kteří nám vytvořili fantastickou kulisu. A podle mého názoru naši fanoušci proti domácím tři body udělali,“ chválil si mohutnou podporu kouč Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci na ledě již tak úspěšní nebyli. Dvě třetiny drželi horníci se soupeřem krok. „V prvních dvou částech se hrál velmi vyrovnaný zápas. Jediné, co se nám na začátku nedařilo, byla vhazování. Jinak jsme se drželi plánu. Nehodnotil bych to jako naši euforii, ale jako hru, kterou jsme se prezentovali v loňské sezóně,“ hodnotil sokolovský trenér.

Po čtyřiceti minutách byl stav 1:1. Začátek třetí třetiny ale hostům utekl. „Bohužel pro nás byl zápas ovlivněn prvním střídáním ve třetí třetině, kdy jsme inkasovali nešťastnou branku. Stejně jako v prvním dějství. Nemyslím si, že to byly vypracované góly domácích,“ popisuje Karel Mlejnek.

Srovnat stav se již Baníku nepodařilo – naopak. „Provedli jsme pár trapných vyloučení, kterými jsme darovali soupeři tři body. Naše situace nebude jednoduchá, ale my se musíme adaptovat a doufám, že se nám to povede co nejdřív,“ přeje si sokolovský kouč.

Zápasy v Chance lize jdou rychle po sobě. V sobotu Baník přivítá od 17 hodin Porubu, v pondělí zamíří do Vsetína a hned ve středu hraje zase doma s Frýdkem- Místkem.