Po čtyřech výhrách v řadě okusili hokejisté Baníku Sokolov hořkost porážky. „Panuje samozřejmě zklamání, že jsme prohráli,“ říká na úvod sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Úvod duelu nezastihl horníky v nejlepším rozpoložení. „Prvních deset minut jsme nebyli schopni se dostat do tempa, soupeř nás překvapil velice rychlým přístupem a aktivitou, měl velice dobrý pohyb a my jsme všude byli o krok později. Po první třetině 2:0, a to ještě můžeme děkovat Oldovi Cichoňovi,“ přiznal trenér Baníku.

Na začátku druhé třetiny Litoměřice zvýšily již na 3:0. „Pak jsme se trochu zvedli, dali jsme na 3:2, hodně jsme tlačili. Ale asi rozhodující byly neproměněné šance. Tam kdybychom skórovali, tak jsme ten zápas třeba zlomili a mohli jsme ho otočit,“ míní Tomáš Hamara.

Ani začátek třetího dějství Sokolovu nesedl. „Byl zase takový pomalejší, dostali jsme se na 4:2. I když jsme pak dokázali snížit a vytvořili si i další šance, ale nebyly to úplně tutovky, a hlavně jsme je nedokázali proměnit,“ přibližuje kouč Baníku.

Teď čeká jeho svěřence jeden z dalších favoritů Chance ligy Dukla Jihlava. „Hrají výborný hokej a jsou velmi silní. My do toho zápasu půjdeme s tím, že chceme odčinit porážku a zvítězit. Hlavně hrajeme doma. To musí být cítit, ten soupeř se sem musí bát jet a my chceme doma vyhrávat,“ má jasno Tomáš Hamara.

Baník ale nebude vůbec bez šance. Na štítě má skalp vedoucí Poruby a kromě jiného horníci zvládli i první vzájemný zápas s „vojáky“, navíc na jejich ledě. Na Horáckém zimním stadionu Sokolov vyhrál v prodloužení 3:2.

Utkání začíná v 18 hodin.