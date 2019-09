Body Baník nemá, v prosluněné sobotní odpoledne si našla cestu na sokolovský zimní stadion jen tisícovka diváků. Tím jsou ale negativa vyčerpána. Strhující představení na ledě i v hledišti. To byl návrat první ligy do Sokolova.

Baník sice začal proti silné Porubě, která v letní pauze zaznamenala největší posílení kádru ze všech týmů první ligy, výborně. Jenže ze své aktivity nic nevytěžil. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. A troufnu si říct, že jsme prvních deset minut měli více ze hry,“ líčí kouč horníků Karel Mlejnek.

Hosté se po dlouhé cestě pomalu rozjížděli, v 11. minutě ale poprvé udeřili, když je poslal do vedení Špaček, v 19. minutě potom upravil již na 0:2 Hudeček.

Baník se dočkal snížení 35 vteřin před první sirénou z hole Švece 1:2.

Ve druhé části potom srovnal Kovařík a na začátku třetí třetiny dokonal obrat za výbuchu radosti na tribunách Kuběna 3:2. „To, že jsme za stavu 0:2 otočili zápas na 3:2, tak to je velké ocenění našeho týmu,“ poznamenal Karel Mlejnek.

Výborná a dramatická podívaná.

Kuchař v sokolovské kleci musel likvidovat trestné střílení. V 54. minutě ale domácí kapitulovali, když se kotouč došoural do branky 3:3, a o dvě minuty později bylo ještě hůře, hosté strhli při přesilové hře vedení zpět na svou stranu 3:4. Pátou branku potom domácí inkasovali v čase 58:52 do opuštěné klece při své hře bez brankáře.

Dobojováno 3:5.

Baník je po dvou kolech Chance ligy bez bodu. Utkání ale doprovázela bouřlivá atmosféra, hráči Sokolova sklidili za svůj odhodlaný výkon bouřlivý aplaus. Přes porážku si nastoupení před svými fanoušky se zklamanými, unavenými tvářemi vyslechli mohutné skandování Baník, Baník celého stadionu.

„Nejen před prvním, ale i před druhým, tak i před třetím inkasovaným gólem jsme udělali chybu na modré čáře, ať už na obranné nebo útočné. A to jsou zkrátka věci, které rozhodují zápasy v úvodu sezony. Myslím si, že v momentě, kdy začneme po celých 60 minut dělat to, co máme u modrých čar dělat, tak věřím tomu, že jako nováček nějaké body získáme,“ je přesvědčen Karel Mlejnek.

Chance liga pokračuje v rychlém sledu. Dnes hraje Sokolov na vsetínském Lapači, ve středu přivítá mezi svými mantinely Frýdek-Místek.