Horníkům leží v žaludku hlavě nesmyslné vylučování během druhé třetiny a neuznaná regulérní branka ve třetí části. „Druhou třetinu bych nerad hodnotil, byla tam z naší strany nedisciplína. V určité části bych ale řekl, že diskutabilní nedisciplína, víc bych se k tomu nechtěl vracet,“ omluvil se kouč Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci v utkání rychle vedli, když se ve své premiéře v sokolovském dresu trefil Grim. Domácí Třebíč ale v první třetině z přesilové hry vyrovnala a ve druhé v početních výhodách dalšími dvěma góly otočila skóre na 3:1. „My jsme měli plán do toho utkání vlastní aktivitou vletět, překonat aktivitu soupeře, protože když hráli u nás poslední utkání, tak jejich aktivita byla proti té naší zřetelná a myslím si, že tam soupeř udělal rozdíl v zápase. Nám se to dnes podařilo,“ líčí trenér Baníku.

Ve třetí třetině se horníci snažili utkání zvrátit, Horáckou Slávii výrazně přestříleli v poměru 12:3, dokonce dostali kotouč do domácí klece. Skóre se přesto neměnilo. „Snažili jsme se tam přes pasivního soupeře dostat do útočného pásma. Byly fáze utkání, kdy se nám to dařilo, byly fáze, kdy jsme měli více ze hry. Vytvářeli jsme si příležitosti, neuznaná regulérní branka je toho důkazem. Nicméně soupeři gratuluji k vítězství,“ zůstal nad věcí Karel Mlejnek.

V sobotu hraje Baník po čtyřech utkáních opět doma, od 17. 00 přivítá Benátky se svým odchovancem Radkem Dudou v sestavě.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Baník Sokolov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Branky a nahrávky: 12. Bittner (Szathmáry), 23. Havránek (Szathmáry, Michálek), 36. Szathmáry (Laš)- 2. Grim (Vrána, Vodička). Rozhodčí: Pavlovič, Dolžal – Kreuzer Polonyi . Vyloučení: 5:6 . Využití: 3:0. V oslabení: 0:0 . Střely na branku: 25:32. Průběh utkání: 0:1,3:1.

Třebíč: Jekel – D. Krenželok, Szathmáry, Padrnos, Nedbal, Kowalczyk, Furch, Hort – Laš, Nedvídek, Šťovíček – Psota, Bittner, P. Kratochvíl – Michálek, Václavek, Ferda – Malec, Tadeáš Král, T. Havránek.

Sokolov: Bednář – Houdek, Přindiš, P. Michálek, Šafář, Vodička, A. Rulík – Urban, M. Zadražil, Švec – Houška, Kverka, Vracovský – Grim, Vrána, T. Rohan – Kadeřávek, Pařízek.