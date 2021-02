S pořádnou nakládačkou odjeli ve středu ze sokolovského ledu hokejisté Kadaně. Baník Trhače porazil vysoko 10:0. „Jsme šťastní hlavně za tři body. Jsem moc rád za předvedený výkon, výsledek vypadá, jak vypadá, ale rodil se hodně těžce,“ upozorňuje trenér horníků Tomáš Hamara.

Jeho svěřenci vyhráli první třetinu 2:0, další dva góly přidali ve druhé. „Sice jsme měli spoustu šancí, ale nepadalo nám to, nebyli jsme tam šikovní v koncovce,“ říká k prvnímu dějství kouč Baníku. „Druhá třetina to samé, bylo to 4:0, ale bylo to velice těžké,“ doplňuje.

Ve třetí dvacetiminutovce se potom zápas měnil v exhibici. „Tím, že jsme byli trpěliví, hráli jsme opravdu dobře, soupeře jsme k ničemu nepouštěli, předváděli jsme to, co jsme chtěli, tak se nám to v poslední třetině vrátilo, začaly nám padat branky,“ poukazuje Tomáš Hamara.

K tomu nutno připočíst, že Baník nastoupil bez několika opor v čele s Kverkou, Švecem nebo Osmíkem. Hráči, kteří dostali příležitost, je ale tentokrát v poklidu zastoupili. „To je to, co říkám celou dobu, tým je silný vnitřně. Potvrdilo se to i dneska, je vidět, že kluci, kteří o své místo v sestavě bojují, dokázali, že jsou tady právem a že nějaké místo si tady zaslouží,“ může být spokojen Tomáš Hamara.

Toho potěšil i samotný závěr dávno rozhodnutého duelu. „Hráli jsme tam ve třech a soupeře jsme pomalu nepustili ke střele. To je parádní vizitka,“ kvituje kouč hornického celku.

V sobotu hraje Baník opět doma, mezi svými mantinely přivítá čtrnáctý Kolín, na jehož ledě na začátku února vyhrál po velkém boji 5:4. „Je to další dílek do naší skládačky, který musíme doma potvrdit. Chtěli bychom samozřejmě vyhrát. Ale bude to úplně jiný soupeř, těžší než dnes. Musíme k tomu tak přistoupit,“ nabádá před zápasem Tomáš Hamara.

Úvodní buly je na programu v 17 hodin.