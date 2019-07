„Chtěli jsme se takhle ještě sejít, i v závislosti na tom, že bude sezona dlouhá, bude čítat 58 zápasů v základní části,“ vysvětlil trenér hornického celku Karel Mlejnek.

Čemu se teď budete věnovat?

Po třech týdnech individuální přípravy jsme chtěli hráče první den jen dobře zapracovat do tréninku, udělali jsme kruhový trénink, zahráli si nějaké hry. Od úterý se věnujeme kondiční složce přípravy, rychlosti, dynamice a síle.

Máte tady 27 hráčů, bude ještě probíhat zúžení kádru?

Že tady z tohoto počtu ještě někdo nebude, je možné, máme tady i tři hráče z naší prvoligové juniorky, ale to by bylo pouze v řádu jednotlivců. Na 58 kol soutěže musíme být připraveni i šířkou kádru.

Doplní někdo ještě vaše řady?

Visí nám ve vzduchu již pouze jeden hráč, jedno jméno, to bych ale teď nechtěl prozrazovat, nejsme ještě domluveni.

Přípravu na novou sezonu jste začali už 20. května, jak jste s ní celkově spokojen?

Maximálně. Samozřejmě se vždycky najdou jednotlivci, kteří můžou odevzdat více, ale vidím na hráčích, a doufám, že to bude vidět i nadále, že to, co si vybojovali – tedy první ligu, budou chtít hrát na té nejlepší úrovni.

Návrat do první ligy jste si vybojovali přímo na ledě, to vás musí těšit…

Jsme na to nesmírně hrdí. Věřím, že budeme na soutěž dobře připraveni a v Chance lize nezklameme.

Letos se z první ligy nepadá, jaké budou vaše cíle?

Víme, že nás čeká velmi náročná cesta celou sezonou. Nesmírně důležitá bude adaptace na Chance ligu, na nároky vyšší soutěže. Věřím, že se s tím popasujeme v co nejkratší době. Chceme se zlepšovat každým dnem. To je ten nejkrátkodobější cíl. Chceme vyhrát každé další utkání. Jsem přesvědčen, že naše mužstvo bude týmem vítězných charakterů a zvládne překážky, které sezóna určitě přinese. Konkrétní cíle ve smyslu umístění nemám rád, ale věřím, že jako nováček a tým, který bude dennodenně kvalitně pracovat, můžeme být konkurenceschopní každému soupeři.

Jakou můžete očekávat podporu vašich fanoušků?

Myslím, že nejen hokejoví příznivci, ale všichni v Sokolově cítí, že nás čeká po 22 letech něco výjimečného, a že se všichni již nemohou dočkat, až Chance liga vypukne. Při setkání s našimi fanoušky v červnu jsem se v tom utvrdil. Věřím, že i v „horších“ časech budou stát za námi. V loňské sezóně bez nadsázky byli naším šestým hráčem a jsem si jist, že tomu tak bude i nadále.

Otázka na vás, tentokrát jako sportovního manažera HC Baník Sokolov. Zvýšili jste vstupné, bylo to nutné?

Jsme o úroveň výš a s tím jsou spojené logicky i vyšší náklady. Tím jsme museli upravit i cenu vstupného, stejně tak permanentek, při jejíž koupi ale naši příznivci obdrží řadu výhod, navíc nám tím ohromně pomůžou finančně v našem rozpočtu. Naši hráči jsou připraveni fanouškům jejich podporu vrátit svými výkony na ledě, přinášet jim radost a dobrou zábavu.

Na jednu stranu proklamujete nezávislost Baníku, na druhou stranu má určovat vaši první pětku karlovarská Energie, jak se šíří po sociálních sítích…

Každého můžu ubezpečit a hráči má slova slyšeli na prvním mítinku týmu 22.7., že to, kdo bude hrát a na jakém místě v sestavě, rozhodnou oni sami svou výkonností. Jsme klub, který řídí vedení HC Baník Sokolov.

Energie je ale váš partnerský klub, omlouvám se, ale uvedený koncept se tak nějak nabízí…

Vedení HC Baník Sokolov partnersky nespolupracuje pouze s Energií, k tomu, aby byl klub konkurenceschopný, je nutno spolupracovat i s dalšími kluby extraligy, v našem případě to aktuálně znamená také s Litvínovem, Plzní, Zlínem, proto tady působí Stříbrný, Bečvář, Vracovský nebo Kovařík.