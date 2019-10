Baníku se nepovedla první třetina, kterou prohrál 0:3. „Měli jsme strašně špatný vstup do první třetiny. Do té doby, než jsme měli první přesilovku, tak jsme hráli výborně. Pak se nám tou přesilovkou výkon úplně rozhodil. Byli jsme všude o krok pozadu a dostali jsme tři branky. Vše bylo špatně,“ lituje prvního dějství Martin Osmík.

Po první přestávce se výkon Sokolova zvedl. Jihlava sice zvýšila svůj náskok na 0:4, ale následně už byl na ledě nebezpečnější tým ve žlutočerných barvách. „Další dvě třetiny jsme byli lepším celkem, tlačili jsme se do brány, ale nedali jsme góly. Je škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout na nějaký bod,“ pokračuje odchovanec klubu HC Hlinsko, který hokejově vyrostl v Karlových Varech.

Ve druhé polovině utkání Baník své fanoušky potěšil bojovným výkonem a ihned se to projevilo na atmosféře zápasu. K neúnavným Uhlobaronům a skupince okolo bývalého fanclubu se přidal téměř celý stadion. Mohutné skandování Baník, Baník dalo zavzpomínat na památné prvoligové boje se Vsetínem, Kometou Brno v devadesátých letech, kdy právě diváci vlévali hráčům krev do žil. I nyní přenesli fanoušci energii na hráče Sokolova. Ti začali dohrávat souboje, vítězit v nich a rázem na tom byli lépe než soupeř bruslařsky i fyzicky. „Musíme takto bojovat jeden za druhého. Jinak ty body brát nebudeme. A já věřím, že tou bojovností se to konečně všechno zlomí,“ věří útočník Baníku, který v Sokolově působil již v sezoně 2017/2018.

Martin Osmík začal v sobotu ve čtvrté formaci, postupem času však dostával na ledě stále větší prostor. Navzdory tomu, že nastoupil po nemoci. „Hrál jsem po delší pauze. První třetina nebyla ani ode mě vůbec dobrá, pak jsem se do toho postupně dostával,“ šel výkon hráče s číslem 7 nahoru, stejně jako výkon Baníku.

V minulé sezoně byl Martin členem jihlavského týmu, přesto tento zápas nijak více neprožíval. „S klukama jsme se akorát pozdravili na chodbě, něco jsme si řekli, ale žádný velký hecování tam nebylo.“

Baník má za sebou souboj s jedním z favoritů a posledním týmem, se kterým ještě nezměřil síly, jsou České Budějovice. Zde nastoupí sokolovští hokejisté ve středu. Motor je očekávaným lídrem soutěže. „Soupeř je to těžký. Ale je to pro nás výzva. Myslím si, že když budeme takto bojovat, tak můžeme podat solidní výkon a třeba sebrat i nějaké body,“ říká bojovně Martin Osmík.