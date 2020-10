Poslední vystoupení před diváky mají za sebou také hokejisté Baníku Sokolov.

A bylo to loučení vítězné. Horníci před pětistovkou svých příznivců porazili na svém ledě Prostějov 5:2. „Velice těžký zápas, pro nás ale velice důležitý v tom, že ze stavu, kdy jsme ve druhé třetině byli zralí na ručník, jsme do třetí části nastoupili s tím, co jsme po hráčích chtěli, zodpovědně, a najednou nás byl plný led, víc jsme si věřili,“ říká na úvod sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Baník od 4. minuty prohrával, ve 13. minutě ale dokázal srovnat Vracovským.

Ve druhé třetině strhl ve 35. minutě vedení na domácí stranu Tomáš Rohan, ale hosté ještě v prostřední části srovnali na 2:2.

Závěrečnou část potom sokolovští hokejisté vyhráli 3:0, když všechny branky vstřelili mezi 52. a 54. minutou. Do střelecké listiny se zapsal dvakrát Gut a jednou Jiskra.

„Dneska to byl z naší strany jeden z výkonnostně horších zápasů, ale byl důležitý pro naše sebevědomí. Ve druhé třetině jsme byli pod obrovským tlakem, ale dokázali jsme to ustát a poslední třetinu se zvednout. Obrovská pochvala a velké uznání do kabiny,“ pokyvoval uznale trenér Baníku, podle kterého tým ukázal svou vnitřní sílu, a na tom chce dále stavět.

Jeden vzkaz si ale Tomáš Hamara vyžádal také směrem k fanouškům hornického celku. „Strašně bych jim chtěl poděkovat. I za nepříznivého stavu nás povzbuzovali, byli s námi. Klukům to hodně pomohlo a pomohli nám tím k vítězství.“

Ve středu se Baník představí v Benátkách, v sobotu před prázdnými tribunami přivítá Ústí nad Labem.