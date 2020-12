A horníkům se dařilo, svého soupeře nakonec deklasovali 8:1. „S výsledkem jsme určitě spokojení, dali jsme osm branek, což je hodně dobré,“ říká na úvod sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Baník začal aktivně a po několika příležitostech ho poslal již ve 3. minutě do vedení Švec.

V 10. minutě ale přišlo vyrovnání, a i když zásluhou Šika odcházeli domácí poprvé do kabin s jednogólovým vedením, trenér Sokolova Tomáš Hamara spokojeností příliš nezářil. „První třetina byla z naší strany hodně křečovitá, nervózní. Soupeře jsme zbytečně pouštěli do hry a nebylo to ono,“ hodnotil.

Po přestávce se hra Baníku zlepšila. Ve 23. minutě se prosadil Vildumetz, na 4:1 upravil ve 34. minutě svou druhou brankou Otakar Šik. „Říkali jsme si, že to trošku zjednodušíme, víc jsme se tlačili do branky, padaly góly,“ líčí Tomáš Hamara.

Třetí dvacetiminutovku Sokolovští vyhráli 4:0, když se postupně zapsali do střelecké listiny Osmík, Sýkora, Kropáček a Gut. „Ve třetí třetině nám tam už spadlo něco navíc, chvilkama se to už jenom dohrávalo,“ popisuje lodivod Baníku.

Sokolov má v tomto týdnu na programu hned tři domácí duely. Dnes od 18 hodin nastoupí horníci mezi svými mantinely proti Ústí nad Labem. „Potřebujeme navázat na zápas se Šumperkem. Trochu zlepšit hru, zlepšit rozehrávku a být stejně úspěšní a vyhrát za tři body. Bude to těžké utkání, ale doma musíme vyhrávat,“ má jasno trenér Tomáš Hamara.

V sobotu potom baníkovci přivítají na hornickém západě jeden z nejslavnějších a nejtradičnějších hokejových klubů v naší zemi, celek Kladna. Bohužel, diváci budou sledovat i tento zápas pouze prostřednictvím televizních vysílání.

HC Baník Sokolov - Draci Pars Šumperk 8:1 (2:1, 2:0, 4:0).

Branky: 2:29 Švec (Rulík, Tůma), 17:08 Šik (Gut, Kadlec), 22:51 Vildumetz (Osmík, Zeman), 33:42 Šik (Kadlec, Gut), 42:35 Osmík (Kropáček, Vildumetz), 47:02 Sýkora (Kadlec, Šik), 48:34 Kropáček (Osmík, Klejna), 52:47 Gut (Konečný) 8:48 Milfait (Jaroš, Kratochvíl).

Rozhodčí: Zubzanda, Bejček Štofa, Horažďovský

Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0.

Sokolov: Cichoň - Pohl „A“, Houdek, Zeman, Rulík, Klejna, Kadeřávek - Sýkora Prymula, Kverka „A“, Konečný, Kadlec, Gut, Šik, Švec, Rohan T. „C“, Tůma, Kropáček, Vildumetz, Osmík. Trenér:Tomáš Hamara a Petr Holejšovský.

Šumperk: Peksa (48.-60. Altrichter) - Gewiese „C“, Kabelka, Weintritt, Nepokoj, Ševčík, Dosek, Věntus Jaroš „A“, Milfait, Kratochvíl, Krejčiřík, Baláž, Kučera, Spratek, Král, Krč, Blaško, Hroch, Danielčák. Trenéři

Martin Sobotka a Radek Fischer.

Další zápasy: Frýdek-Místek Havířov 6:4, Poruba Kolín 4:3, Jihlava Slavia Praha 3:4pp, Benátky Přerov 1:4, Kadaň Vrchlabí 1:5, Třebíč Litoměřice (16.12.),Prostějov Vsetín (16.12.)

Ústí nad Labem Kladno (25.1. 2021).