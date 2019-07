Kverka má bohaté zkušenosti jak z naší nejvyšší soutěže, tak z prvoligových bojů. V minulé sezoně odehrál šikovný útočník za Karlovy Vary 26 utkání, ve kterých si připsal jeden gól a dvě asistence. V první lize pak nastupoval za týmy Prostějova a především Slavie Praha. Jeho bilance v první lize činí za loňskou sezonu 7 gólů a 14 asistencí ve 27 zápasech.

„Strašně se do Baníku těším. Jsem rád, že se mohu po letech vrátit do známého prostředí. Působil jsem zde a mám na to jen skvělé vzpomínky, kdy se nám dařilo. Doufám, že na toto působení nyní navážu,“ uvedl krátce Jaromír Kverka.

Sokolov ulovil i bývalého fotbalového reprezentanta a hráče pražské Sparty Miroslava Baranka. Ten se rozhodl podpořit projekt hokejového Baníku „Sokolí rodina“, jejímž členem se stal. „Znám lidi, kteří v klubu pracují. Vím, co chtějí, a sleduji, jak se jim to daří. Tím, že se celý život pohybuji ve vrcholovém sportu, tak umím posoudit, kolik práce to stojí, a umím ty výsledky myslím i zhodnotit. Myslím si, že na svůj klub můžete být právem hrdi. Jsem rád, že aspoň takto můžu být součástí všeho dění a klub podpořit,“ vysvětlil Baranek sokolovským fanouškům, proč se rozhodl přijmout nabídku Baníku.