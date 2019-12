Na ledě dvanáctinásobného mistra Československa svěřenci Karla Mlejnka prohrávali po dvou třetinách 4:1. „Soupeř dal ze čtyř branek tři góly po dorážkách. V tomto prostoru jsme nebyli tací, jací jsme měli být,“ poukazuje sokolovský kouč.

Ve třetí třetině ale jeho svěřenci zabrali. Druhou branku v utkání vstřelil Vracovský, dvakrát se do střelecké listiny zapsal Kverka, a v 50. minutě tak svítil na světelné tabuli stav 4:4. „Na začátku třetí části jsme se třemi rychlými brankami chytili,“ mohl si pochvalovat Karel Mlejnek.

Na body ale horníci nedosáhli. „Poté jsme udělali velkou chybu – nedali jsme kotouč z pásma, přišel faul a přesilovka domácích, která zápas rozhodla,“ líčí trenér Baníku. V závěru Dukla přidala ještě šestý gól.

„Bohužel pro nás jsme prohráli zaslouženě. O celém průběhu utkání rozhodly první dvě třetiny a naše hra v předbrankovém prostoru. Na hru Dukly jsme se připravovali. Oproti tomu, co předvedli doma u nás, tak velmi změnili hru. Domácí trenéři chtějí hru zaktivnit. Jak s hrou bez kotouče i na kotouči. Na to jsme se připravili, bohužel to dnes na domácí nestačilo a gratuluji jim k vítězství,“ dodal Karel Mlejnek.

HC Dukla Jihlava – HC Baník Sokolov 6:4 (3:1, 1:0, 2:3). Branky a nahrávky: 2. Skořepa (Chlubna, Anděl), 16. Poletín (T. Harkabus), 18. Čachotský (Staněk), 27. T. Harkabus (Skořepa, Čachotský), 52. Anděl (J. Pohl), 57. Fronk (Půža, Čachotský) – 3. Vracovský, 41. Kverka (Osmík), 43. Vracovský (Osmík), 50. Kverka (Přindiš, Vracovský). Rozhodčí: Doležal, Vrba – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 759.

Jihlava: Chaloupek (58. – 58. Brož) – Pohl, Staněk, Vála, Kolář, Půža, Holý, Piegl – Čachotský, Fronk, Lichanec – Anděl, Skořepa, Chlubna – Harkabus, Poletín, Machač – Zeman, Juda, Matýs.

Sokolov: Haas – Přindiš, Vodička, Rulík, Kadeřávek, Šafář, Pařízek, Michálek – Kovařík, Zadražil (A), Švec – Vracovský, Kverka, Osmík – Rohan, Vrána, Křemen – Křehlík, Kuběna.

Další výsledky: Přerov – Frýdek-Místek 1:2pp, Slavia Praha – Prostějov 3:1, Benátky n. J. – Třebíč 3:2, České Budějovice – Havířov 5:3, Chomutov – Vsetín 6:2, Litoměřice – Poruba 6:1.