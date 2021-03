"Je to parádní vstup do série," radoval se sokolovský kapitán Tomáš Rohan.

Horníci šli v Litoměřicích rychle do vedení, když ve 2. minutě překvapil Krále v domácí svatyni při vlastním oslabení z otočky a těžkého úhlu Marek Švec.

Baník přestál bez újmy i další dvě početní výhody Litoměřic v úvodních deseti minutách zápasu a první třetinu tak vyhrál 0:1. "Když jsme tady hráli naposledy, Litoměřice nás v úvodu dostaly pod velký tlak, řekli jsme si, že teď se nám to nesmí stát, to se nám povedlo, to byl první článek našeho úspěchu," poukazuje Tomáš Rohan.

Na začátku druhé části navíc udeřil již ve vlastní přesilové hře sokolovský David Tůma a upravil tak stav na 0:2.

"Chtěli jsme potom zápas dohrát zkušeně pod kontrolou na nulu vzadu, bohužel Litoměřice na nás vyvinuly velký tlak a troufnu si říct, že po zásluze srovnali na 2:2," pokračuje útočník Baníku.

Domácím se tak podařilo nejprve ve 46. minutě snížit Procházkou a 36 vteřin před vypršením základní hrací doby při své power play Svobodou vyrovnat.

V 8. minutě dvacetiminutového nastavení zápas ale ukončil ve prospěch Baníku povedenou střelou Adam Křemen. "Trefil to parádně," pokyvoval uznale kapitán Sokolova.

Obrovský podíl na výhře měl znovu golman Jakub Neužil. "Držel nás celý zápas, klobouk dolů před jeho výkonem. Posledních pět šest zápasů má neskutečnou formu, tak doufejmě, že si jí udrží," přeje si Tomáš Rohan.

Na závěr kapitán hornického celku vysekl poklonu pro celé mužstvo. "Jsme mladý tým, už před sezonou, nebo potom znovu před play off, jsme si řekli, že to bude hodně o obětavosti, o padání do střel, nehrát na žádný osobní statistiky. To se v kabině plní jsme parádní parta. Já osobně jsem hrozně rád, že to rozhodl zrovna Křéma (Adam Křemen), který tam měl předtím tři čtyři bloky pro tým a vítězný gól mu byl za tohle odměnou," říká na závěr kapitán Baníku.

Zítra na stejném místě série na tři vítězství pokračuje.

HC Stadion Litoměřice - HC Baník Sokolov 2:3pp

Třetiny: 0:1, 0:1, 2:0 - 0:1

Stav série: 0:1.

Branky a nahrávky: 46. Procházka (Kremláček, Jebavý), 60. T. Svoboda – 2. Švec (T. Rohan), 23. D. Tůma (J. Pohl), 68. Křemen (Vitouch, J. Pohl).



Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý, Háva – M. Beran, Miškář, Procházka – L. Stehlík, Válek, T. Svoboda – Berka, Urban, Konečný – Jindra, Jícha, Jánský.

Sokolov: Neužil – Kadeřávek, A. Rulík, Přindiš, Poizl, J. Pohl, Březák, Tureček – Křemen, Vitouch, Kropáček – Švec, T. Rohan, D. Tůma – Vracovský, Kverka, Jiskra – Hašek, Vrána, Prymula.