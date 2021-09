Sokolovský Baník ve středu předvedl zodpovědný výkon ve frýdecko-místecké „Polárce“ a bral po výsledku 4:1 všechny tři body. V hornickém dresu se gólově prosadili Jiskra, Šik, Sloboda a Pořízek.

„Bude to velice stručné hodnocení. Chtěl bych poděkovat hráčům, protože jsme od první do poslední minuty odvedli výbornou práci. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli, a odměnou jsou tři body. Ještě jednou děkuji klukům za předvedený výkon,“ chválil po utkání sokolovský kouč Martin Štrba.

V sobotu bude mít Baník výhodu domácího prostředí, od 17 hodin přivítá Benátky nad Jizerou, které jsou v tabulce zatím bez bodu.