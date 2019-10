Zatímco před čtvrtstoletím si Valaši odvezli ze ze zápasu Čech překvapivou porážku, tenkrát vůbec první v soutěži po dvaceti odehraných zápasech, tentokrát si do autobusu směr Vsetín mohli naložit pověstné tři body.

Šestinásobný mistr české extraligy si v sobotu vytvořil mezi mantinely Baníku tříbrankový náskok. „První třetinu dnešního utkání jsme z pohledu defenzivy odehráli velmi dobře. Víme však, že naše aktivita a hra na kotouči byla velmi nízká,“ řekl sokolovský kouč Karel Mlejnek.

Baník snížil až ve 29. minutě Rohanem. „Paradoxně se vše změnilo až v momentě, kdy jsme vstřelili první branku. Od prvního vstřeleného gólu jsme se soupeřem odehráli vyrovnané utkání,“ míní trenér Baníku.

Rozhodnutí padlo ve třetí třetině. Za stavu 2:4 Sokolovští dopravili kotouč do klece Vsetína, dříve se ale ozval hvizd rozhodčího, který předčasně přerušil hru kvůli zranění vsetínského hráče. Ke zvratu potom nevedla ani dvojnásobná početní výhoda hornického celku. „Byť jsme sehráli přesilovku 5 na 3 celkem slušně, tak se nám nepodařilo dát dvakrát kotouč do brány. Kdyby byl stav 3:4, mohli bychom se chystat na power play,“ litoval kouč Baníku.

V závěru hosté ještě navýšili skóre. „Bohužel v posledních sedmi minutách se stav otočil až na 2:6, což si úplně nemyslím, že by odpovídalo průběhu. Nicméně je to realita,“ krčil rameny Karel Mlejnek.

Nasazení svým svěřencům vytknout ani tentokrát nemohl. „Ani jeden z hráčů se do kabiny nevrátil tak, že by na ledě nevydal úplně všechno. Bylo vidět, jak je tenká hrana mezi výsledkem 2:6 nebo výsledkem 3:4s možností jít do powerplay,“ přidal na závěr lodivod Sokolova.

Jak viděl zápas vsetínský asistent Luboš Jenáček? „Přijeli jsme o den dříve, protože jsme utkání dávali velkou důležitost. Chtěli jsme konečně potvrdit domácí výhru. K Sokolovu jsme měli respekt, protože doma hraje velmi dobře, porazil Přerov nebo Chomutov, a věděli jsme, že to nebude lehké. Měli jsme dobrý vstup do zápasu a první třetina byla velmi dobrá z naší strany. Bohužel, ve druhé třetině, i když jsme dali góly, tak jsme od té hry trochu upustili a bylo to takové rozhárané. Myslím však, že zápas se lámal, když Sokolov za stavu 2:4 nevyužil přesilovku 5 na 3. Ta byla dlouhá, my to ubránili, přidali pátý a šestý gól. Myslím, že když to vezmu celkově, tak jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl.

Před reprezentační přestávkou se hokejisté Baníku vypraví ve středu do Frýdku – Místku a v sobotu je čeká domácí duel s Havířovem.

HC Baník Sokolov – HC Robe Vsetín 2:6. (0:1, 2:3, 0:2) Branky: 28:52 Rohan T. (Kverka, Stříbrný), 32:09 Osmík (Kovařík) – 07:45 Dostálek (Rehuš, Kudělka), 24:21 Kucharczyk (D.Tůma, Jonák), 27:24 D.Tůma (Jonák, J. Drtina), 30:39 Pechanec (Dostálek, Rehuš), 53:00 Dostálek (Holomek), 54:54 D.Tůma (Kucharczyk, Dudáš)

Diváci: 936

Sokolov: Fečo D. – Přindiš, Kadeřávek, Tomeček J., Vodička, Šafář, Michálek – Rohan T., Kverka, Stříbrný, Švec, Vrána J., Křehlík, Kuběna, Osmík, Kovařík, Čejka, Bečvář, Rulík

Další výsledky: Havířov – Frýdek-Místek 4:2, Třebíč – Chomutov 3:1, Benátky n. J. – Jihlava 1:3, Kadaň – Přerov 1:2, Litoměřice – Slavia Praha 6:4, Prostějov – Poruba 3:4pp, Ústí nad Labem – České Budějovice 1:8. (skr)