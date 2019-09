Po první dvacetiminutovce Baník prohrával 1:0 a trenér Karel Mlejnek s ní nebyl vůbec spokojen. ,,Podle mého názoru jsme do utkání nastoupili nejhůř od začátku sezóny. První třetina byla jednoznačně v režii domácích, byť náš plán takový samozřejmě nebyl. Dobře jsme odehráli jen první střídání,“ uvedl rozhořčeně.

Od druhé třetiny se hra vyrovnala. „Byly tam pasáže, v nichž jsme byli lepší my, pak pasáže, kdy byli lepší domácí. Velmi si cením toho, že jsme dokázali po dvou třetinách držet remízový stav,“ řekl sokolovský kouč.

Stav 2:2 se ale rychle změnil na začátku třetí části, již po 32 vteřinách. „Nešťastnou brankou v oslabení a zároveň i po naší chybě domácí rozhodli celé utkání,“ konstatoval Mlejnek.

Ten v závěru zápasu zkusil dohnat jednobrankové manko hrou bez brankáře, ale ta se Baníku nepovedla. „Šli jsme do oslabení, ale i tak jsme chtěli riskovat, dostat se s kotoučem ven z našeho pásma, ale puk jsme ztratili na modré čáře. Náš gólman měl opustit brankoviště, jenže se z nepochopitelných důvodů vrátil zpátky, a to už byl na ledě další náš hráč, takže jsme šli do tří, jednoznačný trest,“ popsal konec utkání trenér Sokolova.

Další zápas odehraje Baník ve středu na domácím ledě, v malém derby hostí poslední Kadaň. (skr)