/Hokej/ Odvetné utkání hokejistů Sokolova na ledě Regensburgu rozhodl v prodloužení Tariq Hammond, který rozhodl o výhře německého výběru 5:4, a to i přesto, že Sokolov vedl běhen zápasu 3:0.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

A právě vstup do utkání měl Sokolov parádní, když šel již ve 3. minutě do vedení, když přihrávku Šlechty dokázal přetavit v úvodní branku Vojtěch Kysela. Sokolovští nakonec první třetinu vyhráli o dvě branky, jelikož v jejím závěru dostali možnost početní výhody, kterou po kombinaci s Kofroněm využil v čase v 18. minutě Jan Bernovský, pro kterého to byla zároveň první branka v dresu Baníku.

A gólově se dařilo hostům ze západu Čech i ve druhé třetině, kdy na tříbrankový rozdíl upravil ve 26. minutě František Klejna. Regensburg se navrátil zpět do utkání ve 30. minutě, kdy obstaral kontaktní branku Abbott Girduckis. O minutu později, tedy ve 31. minutě už snížil domácí celek po trefě Andrewa Schembriho na rozdíl jediné branky.

Vyrovnání pak přinesla 39. minuta, kdy Regensburg využil přesilou hru, kterou zužitkoval Jakob Weber. Ve třetí periodě si vzal Sokolov vedení zpět, kdy se zapsal to střelecké listiny David Kofroň, ale Regensburg opět dokázal gólově odpovědět, když vyrovnal Marin Schmid. Duel tak dospěl do prodloužení, které skončilo hned po osmnácti vteřinách, když se podruhé v utkání Tariq Hammond, který vystřelil Regensburgu výhru 5:4.

Regensburg – Sokolov 5:4 pp (0:2, 3:1, 1:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 30. Girduckis (Schwamberger), 31. Schembri (Pohl, Schmid), 39. Weber (Pohl), 50. Schmid (Diviš, Gajovský), 61. Hammond (Gajovský, Diviš) – 3. Kysela (Šlechta), 18. Bernovský (Kofroň), 26. Klejna (Bernovský, Bulka), 48. Kofroň.