Baník si v sobotním utkání proti čtvrtému týmu Chance ligy vybral pořádný kus smůly. Svěřenci Karla Mlejnka přišli o tříbodovou výhru 0,2 vteřiny před vypršením základní hrací doby, když v oslabení čelili power-play soupeře. „Domácí nás předčili v nadšení, bojovnosti a obětavosti. My s tím měli po celý zápas problémy. Ve třetí třetině jsme byli lepší a dominantnější. Ale bohužel jsme nedali góly a vzhledem k průběhu, že jsme vyrovnávali v poslední vteřině, tak jsme za bod rádi,“ hodnotil utkání trenér Zubrů.

Na domácí straně, jak v ochozech, tak na ledě, sice zavládl po vyrovnání na 3:3 velký zmar, ale horníci se rychle vzchopili a po bezbrankovém prodloužení urvali výhru v samostatných nájezdech, když v domácí kleci exceloval mladíček Bednář, který se nechal překonat pouze jednou, a na druhé straně kluziště se dokázal prosadit Vrána a Kovařík.

„Chtěl bych vyzdvihnout to, že jsme si ten druhý bod vzali. Protože dostat gól dvě desetiny před koncem, to není jednoduché pro žádný tým. Samozřejmě to s námi otřáslo. Soupeř měl jednu vyloženou šanci v prodloužení, ale našli jsme cestu k vítězství, byť to bylo až na nájezdy. Je to jen důkaz toho, že v každém utkání naše mužstvo odevzdá maximum ze svých sil. A to je to nejcennější,“ pochvaloval si kouč Baníku Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci bodovali po pěti prohrách. „Naše mužstvo dlouho čekalo na vítězství, když jsme naposledy vyhráli 2. října. Očekávali jsme extrémně těžké utkání s celkem, který okupuje vrchní patra tabulky. Věděli jsme, že soupeř má velmi dobře zvládnutou defenzivu, o čemž svědčí počet inkasovaných gólů, který byl nejmenší v celé lize. Naši hráči odehráli velmi dobrý zápas, ačkoliv jsme zvítězili „pouze“ za dva body. Ale jsme za to velmi rádi,“ řekl sokolovský trenér.

Dnes čeká sokolovské hokejisty další domácí zápas, od 18 hodin se postaví proti Pirátům z Chomutova.

HC Baník Sokolov – HC Zubři Přerov 4:3sn (1:0, 1:1, 1:2). Branky: 5. Vrána J., 28. Kverka (Vracovský, Michálek), 45. Rulík, 65:00 Kovařík (rozhodující nájezd) – 31. Š. Kratochvil, 47. Pšurný, 60. M. Kratochvil (Šnajnar).

Diváci: 741.

Sokolov: Bednář – Přindiš, Kadeřávek, Tomeček J., Vodička, Rulík, Michálek – Švec, Zadražil, Osmík, Vracovský, Kverka, Stříbrný, Rohan T., Vrána J., Křemen, Kuběna, Bečvář, Kovařík, Čejka.