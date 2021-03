"Samozřejmě budu kluky sledovat. Vary jsou pořád můj domov a byla to právě Energie, kdo mě přivedl do dospělého hokeje. Takže samozřejmě, že její zápasy sleduju a dál sledovat budu," hlásí rozhodně osmnáctiletý gólman z provincie Nový Brunšvick.

Na podzim stihl Bednář naskočit do pěti zápasů v české nejvyšší soutěži, po prosincovém mistrovství světa juniorů do dvaceti let již zůstal v zámoří, kde bude v barvách Acadie – Bathurst Titan, hrající juniorskou Quebec Major Junior Hockey League, čekat na svou šanci v prvním týmu Detroitu, který ho draftoval pro NHL.

Energie měla s Pardubicemi v základní části horší vzájemnou bilanci, toho se juniorský reprezentant neobává.

"Myslim, že je nesmysl se ohlížet na základni část, play off je jiná soutěž. Takže si myslím, že šanci kluci rozhodně mají a ne malou. Pokud budou hrát tak, jak umí, tu svojí hru, tak si myslím, že mají velkou příležitost přes Pardubice postoupit dál," je přesvědčen Jan Bednář.

Sám teď konečně dostane možnost ukázat v Kanadě své brankářské umění.

"Nám teď konečně umožnili hrát, takže dnes začínáme zápasy, moc se na to těším. Už to bylo dlouhé období bez zápasu, takže se všichni nemůžeme dočkat až to zase začne," prozrazuje. "Já osobně doufám, že se bude našemu týmu dařit a že budu nějakým způsobem pro tým prospěšný," dodává.

Co Jan Bednář vzkazuje svým bývalým spoluhráčům do Karlových Varů?

"Popřál bych jim hodně štěstí, ať se jim daří. Mají tým na to, aby došli daleko a doufam, že se jim to podari. Rozhodně to budu sledovat a držet jim palce."