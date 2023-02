Do té půjdou hokejisté Varů i přes úterní prohru 3:6 v dohrávce na ledě pražské Sparty přece jen v dobrém rozpoložení. A není divu. Energie totiž vyhrála tři z posledních duelů v KV Areně a na to bude chtít navázat i v náročné bitvě s Indiány, kterým tak má z předchozích vzájemných zápasů co vracet.