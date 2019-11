Hornický klub ale na danou situaci bleskově zareagoval a před sobotním zápasem s Ústím nad Labem ohlásil několik změn v kádru. První posilou se stal Jiří Černoch z extraligových Karlových Varů, který také hned oblékl dres Baníku. Další posily dorazí na západ Čech již dnes.

Proti Ústí ale svěřenci Karla Mlejnka pořádně zabrali a Severočechy vyprovodili osmi brankami a posunuli se na 14. příčku Chance ligy.

„Po dnešním utkání si velmi ceníme tří bodů a vítězství téměř po měsíci. Samozřejmě pro mužstvo je to hodně příjemné. Vážíme si podpory fanoušků. Věřím, že nějakým procentem jsme i odčinili kolaps z Kadaně. Stejně tak věřím tomu, že všichni vidí, že naše mužstvo i nadále do toho šlape, pracuje a chce vyhrát opravdu každé utkání. Jsem rád, že se nám to dnes podařilo. Zároveň jsme si dobře vědomi našich rezerv,“ hodnotil duel sokolovský kouč.

Vůbec poprvé se v Chance lize trefil obránce Baníku Petr Vodička. „Mára (Švec) mi hned na střídačce říkal, že to budu mít drahé (smích). Mám obrovskou radost. V podstatě jsem se pouze rozjel s kotoučem a napálil jsem ho golfem. Potom si pamatuji jen to, že jsem se objevil v rohu a kluci byli kolem mě (smích). Několik vteřin jsem vůbec nevěděl, co se děje. Bylo to super,“ popsal svůj gól. Výhry si Petr Vodička považuje hlavně kvůli fanouškům. „My jsme rádi zejména kvůli nim, že jsme konečně vyhráli a mohli jsme si ji všichni společně užít. Doufám, že jim brzy přineseme další radost,“ přeje si sokolovský bek.

K dalšímu utkání zamíří Baník ve středu do Benátek, v sobotu potom přivítá od 17 hodin doma celek Slavie Praha.

HC Baník Sokolov – HC Slovan Ústí nad Labem 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 6. Osmík (Kverka), 13. Švec (M. Zadražil, Kadeřávek), 24. Kverka (Osmík), 30. Šafář (Černoch), 44. Vracovský (Osmík), 55. Vracovský (Kverka, Švec), 56. Vodička (Kverka), 59. Křemen (A. Rulík, T. Rohan) – 27. Vl. Brož (D. Krejčí), 35. Vildumetz (Severa, Müller). Diváci: 711.

Sokolov: Kašpar – Přindiš, Vodička, A. Rulík, Kadeřávek, Michálek, Šafář – Černoch, M. Zadražil, Švec – Vracovský, Kverka, Stříbrný – T. Rohan, Vrána, Osmík – Křemen, Kuběna, Kovařík.

Další výsledky: Chomutov – Přerov 5:2, Poruba – České Budějovice 1:3, Prostějov – Kadaň 6:3, Havířov – Benátky 3:1, Třebíč – Litoměřice 3:2, Vsetín – Jihlava 3:2, Frýdek-Místek – Slavia Praha (24.11. – 17.00).