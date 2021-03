Jaká byla poslední sezona v podání extraligové Energie Karlovy Vary? Tak jako jinde samozřejmě velmi netradiční a řekněme, poněkud podivná. Ale v podobě týmu z města horkých pramenů také velmi zajímavá a můžeme dvojnásobně litovat faktu, že „u toho“ nemohli být fanoušci. Pojďme si projít hlavní milníky.

Bez diváků

V závislosti na vládních opatřeních a probíhající situaci ohledně koronaviru byl klub již na přípravné zápasy nucen snížit kapacitu KV Arény na 1300 diváků. Přednost tak dostali permanentkáři a majitelé VIP karet. Později klub pustil do prodeje i další vstupenky, které mohly být do zmíněné kapacity využity.

Na zápas se mohlo pouze s rouškou, byl zakázán pohyb mezi sektory, každý fanoušek musel sedět na svém místě, původně také s odstupem od okolí nejméně jedné sedačky, což bylo později zrušeno.

Energie se k celé situaci postavila velmi disciplinovaně, a když se rozhlédneme po ostatních stadionech, tak karlovarská organizace patřila k těm, které dodržovaly nařízení na sto procent. Bez výjimek.

První dvě kola extraligy, která energetici sehráli na domácím ledě proti Mladé Boleslavi a Třinci, vidělo v obou případech 1700 diváků z povolených 3000.

Poté byla účast fanoušků na utkáních zakázána úplně. Do haly se tak kromě zástupců médií, pracovníků zajišťujících chod Arény a starajících se o průběh utkání nikdo nedostal. A hráči si mohli pomalu zvykat na hokej v tichu, kde je ale také všechno pěkně slyšet.

V nouzi poznáš přítele

Fanoušci Energie pokračovali v započaté jarní „práci“, kdy se stalo dobrým trendem nepožadovat po klubu vrácení vstupného za neuskutečněné zápasy předkola play-off. Tentokrát fans předali klubu 109.465 Kč, které vybrali prostřednictvím transparentního účtu. K tomu přihodil karlovarský „kotel“ dalších 22 tisíc jako pomoc klubu v těžké situaci.

„Jsem strašně rád, že se taková částka vybrala, možná jsem trochu doufal, že by se mohlo vybrat ještě trochu víc, ale i tak je to obrovský úspěch. Moc děkuji všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, moc si vážím té podpory, kterou tím lidé klubu vyjádřili,“ uvedl k výtěžku z transparentního účtu jeho zakladatel a iniciátor celé akce Tomáš Sacher.

Hráči se zřekli části platu

Klub musel najet na úsporná opatření. Po prvním snížení odměn na 50 procent od dubna do srpna se vedení dohodlo s hráči i na snížení, a to o 15 procent, pro období od října do konce prosince. „Chci touto cestou hráčům a trenérům poděkovat, jak zodpovědně k celé situaci přistoupili a plně si uvědomují, že klub se opravdu nenachází v jednoduché situaci a musí za každou cenu udržet zdravý rozpočet a sezonu, která nás, doufejme, čeká, dohrát ve zdravém hospodaření,“ poděkoval hráčům za vstřícnost generální manažer a majitel klubu Karel Holoubek.

Odchod klíčových hráčů

Před sezonou energetici přišli o dva ze tří nejlepších hráčů v kanadském bodování, Tomáše Rachůnka a Dávida Grígera, kteří zamířili do Liberce. Z obranných řad nemohl Martin Pešout nadále počítat s Matějem Stříteským, ten vyslyšel volání Plzně.

Husarský kousek vedení, angažování posil z NHL

Povedená „akce“ se ale podařila karlovarskému vedení. V době přerušení NHL získala dva útočníky ze zámoří. Z Philadelphie Flyers přišel David Kaše, z Bostonu Bruins potom Jakub Lauko. Oba byli velkým přínosem pro tým, zapluli okamžitě do první útočné formace k Jakubu Flekovi. Ve Varech zůstali do poloviny ledna a pomohli také k postrčení Energie do vyšších pater tabulky. A musíme opět zopakovat otřepanou frázi, škoda že u toho nebyli po většinu času fanoušci. Tihle dva dokázali bavit hokejem.

David Kaše připsal za 27 zápasů 25 kanadských bodů za 6 branek a 19 gólových asistencí. Jakub Lauko nastoupil ve 25 zápasech a 10 kanadských bodů rozdělil rovnoměrně mezi góly a nahrávky. „Hraje se tady parádní hokej, minulý rok si myslím, že se to potvrdilo. Hraje se hodně ofenzivně, do rychlosti a tento styl by mi mohl vyhovovat,“ oznámil David Kaše, proč zvolil právě Vary. „Začátkem července jsem se sešel s Martinem Pešoutem. Nabídl mi, jestli bych tu nechtěl začít trénovat, a pokud by to situace dovolila, tak i začít hrát. Pro mě to byla vlastně jediná možnost trénování a hraní v Česku,“ vysvětlil, jak došlo k přesunu, Jakub Lauko.

Návrat Tomáše Rachůnka z Liberce

Po odchodu dvojice David Kaše Jakub Lauko vytrhl klubu „trn z paty“ Tomáš Rachůnek, který se vrátil z Liberce, a znovu tak „doložil“ první údernou formaci Energie, kde zůstal osamocen Jakub Flek. „Ta situace se pro mě nevyvíjela v Liberci dobře. Dostával jsem čím dál tím méně prostoru. Zranil se mi Dávid Gríger, rotovalo kolem mě hodně spoluhráčů, takže to bylo takové všelijaké. Pro mě to je ale samozřejmě dobrá zkušenost a já jsem rád, že jsem zpátky, že jsme se domluvili úplně v pohodě,“ okomentoval Rachůnek svůj návrat.

Nakládačka v Mladé Boleslavi a v Pardubicích

Hned dvakrát obdržela karlovarská Energie v uplynulém ročníku naší nejvyšší soutěže jedenáctigólový příděl. Na konci listopadu energetici nečekaně nezvládli první třetinu v Mladé Boleslavi, kterou prohráli 5:0, a nakonec dokráčeli k prohře 11:4. Ještě o gól horší to bylo v nepovedeném utkání předkola play-off v Pardubicích. Tady Karlovy Vary padly 11:3.

Bednář draftován Detroitem

Draftu do kanadsko- -americké NHL se dočkal talentovaný odchovanec klubu Jan Bednář, toho si vybral na celkově 107. pozici Detroit Red Wings. 18letý gólman stihl odchytat za Energii ještě pět zápasů, v prosinci zamířil s českou reprezentací do 20 let na mistrovství světa do Kanady a tam už zůstal. Aktuálně zde působí v juniorské lize, kde čeká na svou příležitost naskočit do nejslavnější ligy světa.

Charita s Baníkem už v září

Ve ztížených podmínkách se tradiční charitativní utkání o hejtmanský pohár s Baníkem Sokolov hrálo tentokrát bez „charity“ a prosincový vánoční termín nahradilo září. Z Chebu se akce znovu vrátila na sokolovský zimní stadion, kde posílený celek Chance ligy vybojoval v samostatných nájezdech proti Energii pohár zpět.

Derby s Plzní. Můj dům, můj hrad

Covid nezabránil sehrání další čtyř západočeských derby. Tady celky na sto procent využívaly domácí prostředí. V Karlových Varech brala Energie výhry 1:0 a 4:2, v Plzni se radovali dvakrát škodováci, v poměru 4:3 a 2:0.

Václav Skuhravý odehrál tisící zápas v extralize

Neuvěřitelné mety dosáhl kapitán Energie Václav Skuhravý. Karlovarský veterán nastoupil v domácím utkání play-off s Pardubicemi již k tisícímu utkání v naší nejvyšší soutěži.

Vítězné série a čtvrté místo tabulky

Energetici zaznamenali v úvodu sezony pěti- a šestizápasovou vítěznou sérii. Zajímavější je ale celkový pohled na první třetinu soutěže. V ní karlovarská družina z osmnácti zápasů prohrála jen čtyřikrát a povedené výsledky katapultovaly tým do první čtyřky extraligy.

Jakub Flek opět v reprezentaci

Kvalitní výkony Jakuba Fleka, který byl nejlepším hráčem kanadského bodování Karlových Varů, opět neunikly pozornosti stavitelů národního týmu, a tak karlovarský útočník znovu obdržel pozvánku na únorový turnaj Euro Hockey Tour ve švédském Malmö. Trenérům se odvděčil svým druhým reprezentačním gólem po pěkné individuální akci v utkání s Ruskem.

Brankář Filip Novotný vstřelil gól

Ve 40. kole Tipsport extraligy se zapsal do análů naší nejvyšší soutěže brankář Filip Novotný, který při power--play domácí Mladé Boleslavi „naložil“ za svou klecí kotouč na svou hokejku a přes celé kluziště ho poslal do opuštěné branky bruslařů. Stal se tak prvním brankářem v české historii, který aktivně vstřelil branku.

Habal nájezd nepustil

Před koncem sezony se do Karlových Varů vrátil brankář Vladislav Habal. A ten předvedl svou super disciplínu, samostatné nájezdy. Nejprve v nich nenechal skórovat hráče Sparty Praha, o dva dny později pak ani střelce Komety Brno.

Karanténa, úprk z haly a tréninky v Sasku

Energetici po dvou odehraných kolech museli kvůli výskytu pozitivního testu v týmu do nucené karantény. Po jejím skončení stačili odehrát pouze dva zápasy, následoval rychlý úprk z uzavírané KV Arény a měsíční pauza celé soutěže. Během ní Karlovarští nezaháleli a využili možnost dojíždět na zimní stadiony v německém Altenbergu a Schönheide. „Využili jsme možnosti trénovat na ledě v Sasku. V rámci finančních možností klubu bychom rádi tuto variantu trénování v Německu chtěli využívat i nadále,“ uvedl hlavní trenér a sportovní manažer HC Energie Karlovy Vary Martin Pešout.

Neuvěřitelné obraty zápasů

V Českých Budějovicích Energie prohrávala pět minut před koncem 4:3. Nakonec stačila do konce základní hrací doby dvěma góly zápas otočit. Podobné to bylo s Motorem i v KV Aréně. Tady energetici rychle prohrávali 0:2, aby brali tři body po výhře 3:2.

A jedeme dál. Zlín vede nad Energií deset minut před třetí sirénou 4:2, odchází poražen 4:5. Na výhru si dělá zálusk i Liberec, ten vede v Karlových Varech sedm minut před koncem 3:1, prohrává 3:4.

Vyhraný zápas ztratila v KV Aréně i pražská Sparta, ta ve 44. minutě zvýšila svůj náskok na 4:0, Energie ale dokázala srovnat stav a v nastavení urvat výhru.

O trochu „slabší“ to bylo v domácím derby se Škodou Plzeň, tady Karlovarští prohrávali 0:2, aby ukázali obrat na 4:2.

Takovéhle zápasy by prostě diváky zvedly ze sedadel. Možná karlovarské áčko našlo inspiraci u svých juniorů, kteří předvedli získání ztraceného zápasu v sezoně jako první, když tímto způsobem vyškolili Slavii Praha.

Dorostenci na plac

Trenérský štáb v závěru základní části neváhal poslat mezi mantinely k osahání extraligy mladíky, některé ještě v dorosteneckém věku. Na ledě se tak objevil Jiří Kulich, Dominik Rymon, Robin Sapoušek a Lubomír Kupčo. Primát potom slavil třetí nejmladší hráč historie naší nejvyšší soutěže, kterým se ve věku 16 let, šesti měsíců a dvou dnů stal Filip Krajčík, a byl tak v sezoně vůbec nejmladším hráčem, který se v extralize objevil.

Třetí lajna

Energie znovu sázela pod vedením Martina Pešouta na svůj hokej, plný bruslení, rychlosti, týmového pojetí, obětavosti. Řadu hráčů můžeme za jejich výkony pochválit i individuálně. Absolutorium ale určitě zaslouží útočná formace ve složení Jiří Černoch, Petr Koblasa a Martin Kohout. Velké překvapení sezony.

Play-off, konec v předkole

Energie se po roce opět představila v předkole play - off. To se tentokrát dohrálo. Dynamo Pardubice bylo ale za aktuálních podmínek, ve kterých se obě mužstva nacházela, nad síly Energie.

Ztráty, které nikdo nenahradí

V průběhu sezony se klub musel navždy rozloučit s osobami, které ke karlovarskému hokeji dlouhá léta patřily. Mezi ně se řadí bývalí hráči Jaroslav Bauer, Jiří Sláma a Vladimír Šuchman a také lékař A-týmu Miroslav Švec.