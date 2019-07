Braňo, jak se zrodil váš přestup?

Byl jsem v kontaktu s vedením a velmi rychle jsme se dohodli. Jsem rád, že tu jsem.

Hrálo v rozhodování nějakou roli to, že jste zde dříve působil?

Určitě, znám to tu, což je lepší. Česká liga má svůj kredit, takže jsem rád, že jsem se mohl vrátit.

Kabinu jste tedy dlouho hledat nemusel…

Nemusel, znám to tady. Také někteří kluci tu jsou ještě z období, kdy jsem zde byl.

Působil jste na Slovensku, kde se vám tři poslední sezony podařilo vyhrát titul. S jakým cílem přicházíte sem?

Tato soutěž je pro mě výzva. Budu se snažit týmu pomoct tak, jak jen to půjde. Oslabení, kvalitní hra pět proti pěti… Uvidíme, jakou roli dostanu, půjdeme od zápasu k zápasu. Hlavně se dostat do play-off, tam už je možné všechno.

Jaké jsou rozdíly mezi českou a slovenskou ligou?

Jsou to velmi odlišné soutěže. Na Slovensku například není limit na počet cizinců, takže jsme v týmu měli mnoho Kanaďanů. Je to jiné, než v Česku, kde hrají domácí mladí kluci. Česká liga je velmi technická, je tu hodně šikovných hráčů. Ta slovenská soutěž mi naopak přijde tvrdší, hraje se více do těla a je to takové ubojovanější.

Jste tu jen chvíli, přeci jen, mohl byste porovnat karlovarské mužstvo z vašeho předchozího působení a teď?

Jsem tu ještě krátkou dobu. Některé kluky znám, ale uvidíme až na ledě. Nyní se trénuje a maká. Těším se.

Co letní příprava?

Letní příprava je samozřejmě tvrdší, ale já se s tím dokážu vypořádat, nemám s tím problém. V létě je třeba dobře potrénovat, abychom byli připraveni na sezonu.