Generálka na start vyřazovacích bojů karlovarské Energie nevyšla podle představ. Karlovy Vary doma prohrály s Hradcem Králové 1:6.

„Utkání jsme od začátku nezvládli. Brzy jsme pustili Hradec do vedení a ten si potom výsledek pohlídal. Nebyli jsme dostatečně produktivní. Nepodali jsme rozhodně takový výkon, jaký jsme chtěli a který budeme potřebovat ve zbytku sezony. Doufám, že to pro nás bude ponaučení a že ve středu nastoupí úplně jiný tým a s úplně jiným výkonem, protože tohle by na play-off rozhodně nestačilo,“ láteřil po zápase karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Fanouškům Energie se také loučení se základní částí vůbec nelíbilo. Pokud ale Tomáš Mariška s Martinem Pešoutem dokáží navést svoje mužstvo z nedělního utkání „o nic“ zpět k zápasu „o všechno“, tak se vlastně nic nestalo. „Já věřím, že to zvládneme jak v hlavách, tak svým výkonem. Víme, o co hrajeme, věřím, že budeme velmi nepříjemným soupeřem,“ je přesvědčen karlovarský asistent.

Energie v předkole play-off narazí na Dynamo Pardubice, úvodní dva zápasy se budou hrát ve středu a ve čtvrtek na východě Čech. V sobotu a případně v neděli se bude hrát v Karlových Varech. A stejně jako na ostatních stadionech, i tady vypukne pravá hokejová bitva. „Všechny série budou vyrovnané, budou rozhodovat maličkosti. Kdo to zvládne lépe v hlavě a tyhle drobnosti, tak ten bude potom úspěšnější. Věřím, že to budeme my,“ má jasno Tomáš Mariška.