Ve druhé minutě domácího utkání s Ústím vysledoval kotouč v útočném pásmu, nahodil ho na branku, ale poté se stal terčem dohrání soupeře. Zápas pro něj předčasně skončil…

„Zákrok od Michala Trávníčka si pamatuju jenom tak, že jsem vystřelil a potom jsem viděl tmu, a pomalu se mi začalo všechno srovnávat, když jsem ležel na ledě. Hned jsem začal myslet na mistrovství světa, aby to nebyl třeba otřes mozku, a já tak ztratil už druhý boj o šampionát,“ popisuje nepříjemný moment útočník Sokolova Michal Gut.

Juniorské mistrovství světa totiž hráč nastupující v zámořské WHL, ze které byl kvůli přerušení soutěže zapůjčen do prvoligového Baníku, zmeškal už v minulém roce, kvůli zranění ramene.

„Musím říct, když jsem se na ten zákrok díval, hned jak jsem přišel do kabiny, tak já být na místě rozhodčího, asi bych to pískl. Přeci jenom jsem vystřelil, brankář to v klidu chytil a najednou přišla ta rána. Neřekl bych, kdybych přihrával a on mě dohrál, to bych viděl jinak. Rozhodčí to ale posoudil bez vyloučení a já ho musím respektovat, i když na to mám jiný názor. Na druhou stranu jsem to nejspíš musel čekat, když to takhle hraje celý život,“ zamýšlí se ještě nad zákrokem Michala Trávníčka.

Teď už je Michal Gut tak nějak v pořádku. „Trochu mě ještě bolí čelist, ale není to nic hrozného, už jsem normálně na kempu s klukama,“ vzkazuje z Vyškova.

Osmnáctiletý vytáhlý forvard amerického týmu Everett Silvertips se aktuálně soustředí na probojování na mistrovství světa dvacítek. „Je tady velká konkurence a bohužel i celková situace ve světě může nominaci ovlivnit. Já jsem rád, že jsem pozvánku na kemp dostal, a budu teď bojovat, abych se dostal do užšího kádru a mohl reprezentovat moji zem,“ má jasno.

Situace je letos specifická, to se projevuje i ve Vyškově, kam byl povolán nebývale široký kádr. „Šance máme ale všichni stejné. Nikdo z nás tady nemá moc odehraných zápasů, jako by měl při normální situaci. Já jsem se snažil co nejvíc ukázat v klubu v Sokolově a snad se mi to povedlo. Teď se ukázat ještě pořádně tady, nebýt pozitivní na COVID-19 a uvidíme.“

Prvoligový Sokolov mu zatím sedí. „Jsem tam naprosto spokojený, myslím, že jsem si nemohl vybrat lepší tým. Kluci tam jsou moc super, je tam skvělá parta a zatím se docela daří. Jak říkám, v téhle době je to docela těžké, udržet formu, když třeba měsíc nehrajete a potom zase jo, ale doufám, že to bude takhle pokračovat furt stejně a bude se vyhrávat!“ přeje si.

V případě nominace by se Michal Gut po pauze znovu podíval do zámoří, zda by rovnou zůstal, není zřejmé, začátek WHL je zatím v nedohlednu. „Samozřejmě že se tam těším, až to začne, ale vůbec se neví, jestli se to začne. My máme docela blbé to, že náš tým sídlí na území Ameriky, to je asi ten největší problém, ale snažím se teď nemyslet na nic jiného než mistrovství světa a dostat se tam,“ říká na závěr momentálně člen širšího kádru U20 Michal Gut.