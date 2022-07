„Je to trochu změna, ale je to věc, která k trenérské práci patří. Jsem rád, že jsem mohl zůstat tady v naší organizaci, a těším se na novou sezonu,“ říká zkušený kouč.

Mariška se od nové sezony věnuje dovednostem u mládežnických týmů, stal se také hlavním trenérem karlovarské deváté třídy. S tou už absolvoval kompletní letní přípravu včetně společného soustředění ve Žluticích.

„Bylo to pro mě takové malé déjà vu, zase jsem si vzpomněl na mládežnická soustředění, která mají své kouzlo. I pro nás, členy realizačního týmu, to byla možnost být spolu delší čas, promluvit o různých věcech, naplánovat další část přípravy. Je nesmírně cenné, že jsme kluky mohli poznat blíž,“ pochvaloval si už v červnu čtyřicetiletý trenér žlutické soustředění, během kterého se jeho svěřenci blýskli i na tamním čtvrtmaratonu.

Jím vedená kategorie U15 nově spadá pod Akademii Energie, těšit by se měla na nově vzniklou extraligu 9. tříd. Jenže ještě v polovině června nebylo úplně jasné, jaký bude formát soutěže. „V podstatě teď moc nevíme, na co se máme připravit. Víme, že by měla proběhnout kvalifikace, lepší týmy by pak měly vytvořit extraligovou soutěž 9. tříd. Bude to ale maximálně náročné a my chceme z kvalifikace postoupit, aby soutěž byla co nejkvalitnější, protože jen kvalitní konkurence může hráče posunout,“ těší se na novou výzvu Mariška.

Trenér, který byl i u tříletého působení karlovarské juniorky v mezinárodní MHL, si po pěti sezonách u áčka užije mládežnického hokeje až až. Věnuje se totiž i rozvoji dovedností u dorostu a juniorů Energie. Je něco, co by mohl ze svých zkušeností u A-týmu Energie předat karlovarské mládeži?

„Věřím, že jsem u áčka nějaké zkušenosti získal. Možná mohu přinést trochu větší nadhled do tréninku mládeže. Už jsem si v podstatě na všech úrovních vyzkoušel, jak hokej vypadá. Vím, že dole je třeba se opravdu věnovat dovednostem a ty dovést do maximální excelentnosti, aby kluci nejen v áčku, ale i v akademických kategoriích byli konkurenceschopní a měli šanci dostat se do výběrových mužstev. Bez základních dovedností dnes hrát hokej nemůžou,“ má jasno o důležitosti tréninku skills Mariška.

Trénink dovedností u mladých hráčů je navíc práce, jejíž progres jde vidět. „Nechci říct, že u áčka by nebyly pokroky v tréninku. Ale čím mladší kategorie, tak tím víc jde progres vidět, i v rámci jednotlivých tréninků. Hráči ještě nejsou tolik zatížení nějakým špatným stereotypem. Důležité je, že jsem se ještě nesetkal s žádným hráčem, který by se nechtěl v tréninku zlepšovat, a to je pro mě nejpodstatnější, a proto mě ta práce baví,“ pochvaluje si.

U áčka měl Mariška na starosti obránce, věnoval se ale také i videu či analytice. I ta se dá dle jeho slov využít i u mládeže.

„Myslím, že video se v určité specifické podobě dá využít skoro ve všech katego-riích. U mládeže se ho snažíme využívat hlavně motivačně, ukazovat excelentní provedení, ať už hráčů našich seniorských týmů nebo NHL, případně ze zápasů MS do 18 či 20 let. Nedělají se samozřejmě detailní rozbory, jako to je v áčku,“ popisuje rozdíly při práci s videem u prvního mužstva a mládežnických týmů.

Kde však rozbor dostává velký prostor, to je kategorie juniorů. „V podstatě před každým tréninkem, který s nimi absolvuji, tak probíhá videomítink, kde jsou ukázané věci, kterým se chceme věnovat. V akademických týmech je práce s videem nutná, ale myslím si, že i v rámci motivace a lepšího uvědomění si činností je potřeba i v nižších kategoriích,“ říká.

Na Marišku nyní čeká krátké volno, už ve třetím červencovém týdnu se ale do tréninku zapojí junioři a později i žáci. Že by si po pětiletém zápřahu u áčka odpočinul, to se rozhodně říct nedá.

Daniel Kubelka