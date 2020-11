Poslední krok učiněn. Hokejová Chance liga dostala posvěcení i z Ministerstva zdravotnictví a v sobotu se opět rozjede. Po 49 dnech půstu.

Sokolovský Baník odehrál poslední zápas 3. října na domácím ledě. Před omezeným počtem diváků porazil Prostějov 5:2. Teď se bude muset obejít bez svých věrných v hledišti. Nařízení zatím fanoušky do ochozů nepustí.

Nicméně v sobotu od 17 hodin se alespoň bude hrát, proti Třebíči. „Celá kabina se už těší. Samozřejmě nás mrzí, že u toho nebudou naši příznivci, ale jsme optimisté a věříme, že se situace natolik zlepší, že nám během sezony fanoušky na Baník pustí,“ věří kapitán horníků Tomáš Rohan.

Uprostřed sezony zastavená soutěž nikomu radost nepřidala. Vyrovnat se s tím hráči ale museli. „Jsou to skoro dva měsíce, co jsme hráli naposledy. Trénovat, když z toho nemáš žádný výstup, je ubíjející,“ přiznává sokolovský útočník.

Tomáš Rohan přesto věří, že zápasová pauza na ledě příliš znát nebude. „Času na to, aby se každý dostal do formy, bylo dost. Měsíc a půl jsme dřeli, i proto věřím, že naše herní úroveň bude minimálně stejná, jako byla do posledního zápasu s Prostějovem,“ je přesvědčen.

Bohužel restart Chance ligy ale nestihne jedna z domácích ikon, obránce Petr Přindiš, který využil pauzu na operaci kolene. „Měl jsem tam nějaký úlomek, který mě trápil už delší dobu, a cítil jsem, že to musím řešit. Nebyl to nějak extra složitý zákrok, jen lehčí operace, která se povedla, ale s hojením rány mám menší komplikace,“ přibližuje sokolovský bek.

Ten v minulém týdnu již lehce trénoval na suchu. „Musel jsem to ale stopnout právě kvůli tomu, abych předešel komplikacím v podobě nějaké infekce. Samozřejmě mě mrzí, že nebudu moct nastoupit, ale i tak jsem rád, že jsem operaci podstoupil a konečně se mi uleví cca po čtyřech letech od bolesti. Myslím, že během čtrnácti dnů bych byl schopný hrát, ale nechci předvídat. Důležité je se pořádně zahojit a nic neuspěchat,“ má jasno.

Z tohoto pohledu byla přestávka pro Petra Přindiše přínosem. „Aspoň nepřijdu o tolik zápasů. Teď budu muset dohnat fýzu, ale to už nebude takový problém. Je dobré, že se povedlo soutěž už konečně rozběhnout. Pauza byla dlouhá, a jak kluci, tak i já se těšíme a věříme, že navážeme na dobré výsledky, které byly před nucenou přestávkou.“

Jestli bude Petr Přindiš v sobotu přímo na sokolovském zimáku, ještě není úplně jasné. „Určitě když budu moct být na zápase, tak bych chtěl. Zatím ale nevím, jak a co budou povolovat nařízení, a je možné, že budu muset hokej teď sledovat jen v TV,“ říká na závěr.