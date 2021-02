S Energií to v neděli na ledě Litvínova nevypadalo příliš dobře. V polovině zápasu svítilo na zimním stadionu Ivana Hlinky skóre 2:0 pro domácí „chezu“.

Ve 36. minutě si ale sjel na přihrávku Petra Koblasy zpoza branky Jiří Černoch a snížil na 2:1. V 52. minutě potom stejný hráč při přesilové hře tečoval nahození Petra Šenkeříka od modré čáry, a poslal tak duel do prodloužení.

„Já se vždycky na konci sezony cítím nejlépe. Ne že by mi ten tlak vyhovoval, ale jak jde do tuhého, tak jsou všechny zápasy důležité. Mám tady ty závěry sezony rád a jsem rád, že mi to tam zase po dlouhé době padlo,“ prozradil úspěšný dvougólový střelec Energie.

Jiří Černoch v hlavě trochu pomýšlel na hattrick, díky kterému by jeho celek zápas rozhodl ve svůj prospěch. „Cítil jsem, že by to tam mohlo tak nějak padnout. Chtěl jsem ale hlavně, abychom po dlouhé době vyhráli, protože poslední dobou se nám vůbec nedaří, a chtěli jsme to zlomit. Ale bohužel,“ lituje karlovarský útočník.

Cheza byla totiž s prodloužením rychle hotová. Za 79 vteřin hry ve třech bylo rozhodnuto o výhře 3:2. „Je to nepříjemné, když ani neprotočíte více trojic. Litvínov nám vlastně ani nepůjčil puk, zahráli to chytře, čekali na naši chybu a ta bohužel přišla a využili toho,“ popisuje Jiří Černoch.

Cíl, se kterým energetici vyjeli do utkání, se ale dařilo plnit. „Řekli jsme si, že budeme hrát dobře zezadu, budeme se snažit nedostat moc gólů, což se povedlo. Dostat dva góly od Litvínova, který má extrémně silný útok, není vůbec špatně,“ míní útočník Západočechů.

Pomůže alespoň získaný bod narovnat sebevědomí týmu, který předchozí tři zápasy nebodoval? „Určitě nás to nakopne. Prohra v Litvínově nás samozřejmě štve, ale je tam určitě posun v našem herním projevu a objevují se tam věci, co jsme chtěli dělat. Musíme si z toho vzít to pozitivní, že jsme hráli vyrovnaný zápas, který jsme mohli vyhrát,“ má jasno Jiří Černoch.

Energie nebyla v Litvínově od výhry daleko. „Bohužel se nám nepodařilo v závěru dát třetí gól,i když těch příležitostí jsme tam měli hodně na to, překlopit zápas na naši stranu,“ uzavírá ohlédnutí za podkrušnohorským derby.