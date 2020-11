"Definitivně jasné to ještě není a není ještě ani nástřel nového rozpisu. Víc bychom podle svazu měli vědět v pondělí," klidní vášně tiskový mluvčí Rytířů Kladno Lukáš Jůdl.

Soutěž by každopádně měla být zkrácena, týmy by se v základní části střetly jen dvakrát každý s každým. Předkolo a celé play off by už by jely podle původního plánu. „Vzhledem k nedostatku termínů, který neumožňuje dohrání Chance ligy v původní podobě, rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král o změně formátu a rozpisu soutěže pro sezonu 2020/21,“ informoval stránky hokej.cz tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Problémem většiny klubů je povinné a časté testování hráčů. Pro kluby je náročné už platit hráče, rozhodčí, cestovné a další náklady spojené s pořádáním zápasů. Navíc nemohou počítat s příjmy ze vstupného. Když k tomu přidáte testování, nelze se divit, že některé skromné kluby dokonce navrhovaly, aby soutěž pokračovala jen s těmi, kdož na testy má. "Tohle mi nepřísluší komentovat. Věřím, že v pondělí už oficiální výstup budeme mít," dodal Lukáš Jůdl.