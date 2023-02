Poprvé se měnilo skóre na sokolovském stadionu v závěru první třetiny, když Kverka našel mezi kruhy Křemena, který dokázal najít mezírku mezi betony litoměřického brankáře. Hostům se podařilo vyrovnat ve 24. minutě při přesilové hře pět na tři, když se vyrovnávací trefou prezentoval litoměřický Berka. Ve 28. minutě si vzal Sokolov vedení zpět, kdy se po vyhraném buly dostal puk na modrou čáru k Novákovi, jehož střelu do sítě tečoval Csamangó.

Vedení ale vydrželo Baníku pouhých dvanáct vteřin, když Svoboda se natlačil před branku domácích a dokázal zasunout puk za Cichoňův beton. Potřetí šli baníkovci do jednobrankového vedení ve 33. minutě po přečíslení dva na jednoho, které po Chrpově přihrávce úspěšně zakončil Zadražil. I potřetí dokázaly Litoměřice gólové manko srovnat, a to ve 49. minutě, když udeřily z protiútoku, který gólově zúročil Senčák. A pro Sokolov bylo ještě hůře, když v 51. minutě poslal poprvé hosty do vedení Jícha, který v pádu překonal brankáře Baníku.

Sokolov měl v závěru zápasu výhodu přesilové hry, a tak to zkusil po odvolání Cichoně v šesti, ale závěrečný tlak, vytouženou vyrovnávací trefu nepřinesl. V pondělí 27. února se představí Sokolov v 51. kole Chance ligy od 18.00 hodin v Kolíně, ve středu 1. března pak přivítá v 52. kole od 18.00 hodin na svém stadionu Přerov.

Sokolov – Litoměřice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2). Branky a nahrávky: 17. Křemen (Csamango, Kverka), 28. Csamango (Novák, Klejna), 33. Zadražil (Chrpa, Csamango) – 24. Berka (Procházka, Výtisk), 28. Svoboda, 49. Senčák (Koláček), 51. Jícha (Válek, Černohorský). Rozhodčí: Kostourek, Micka – Kokrment, Dědek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 574. Sokolov: Cichoň – Novák, Klejna, Weinhold, Rulík, Tomek, Baláž, Benda – Hauser, Kverka, Helt – Csamango, Zadražil, Chrpa – Hajný, Rohan, Švec – Křemen, Kysela.