/HOKEJ/ Velké změny se udály po skončení Chance ligy, ve které hokejisté Baníku Sokolov obsadili dvanáctou příčku, která byla velkým zklamáním. A to se odrazilo také na změnách. Novým trenérem se stal Tomáš Mariška, kterému bude krýt záda asistent Martin Sobotka. Změny se dotkly také kádru, když důležitou zprávou pro sokolovské fanoušky bylo udržení Jaromíra Kverky či návrat Martina Rohana. Ale, to není co se týče změn, vše, když je v rozhovoru přiblížil generální manažer Baníku Sokolov David Soukup.

David Soukup, generální manažer HC Baník Sokolov | Foto: Jana Mensatorová

Jsme téměř na konci přípravy, kádr se změnil. Jak ze svého pohledu hodnotíte tyto změny?

Chceme mít hlavně stabilnější sestavu, než tomu bylo v posledních sezonách. Samozřejmě musíme vytvořit paralelně i kvalitu a přiměřený tlak konkurenčního prostředí. Rovněž je důležité mít připravené alternativy pro řešení výpadků, zranění, poklesu formy. Z druhé strany do toho vstupuje finanční limit. Pracovali jsme na tom dlouho a jak nejlépe jsme v daných podmínkách uměli. Až sezona ale ukáže, jestli jsme vše trefili a také to bude o tom, jak tým bude fungovat a pracovat v sezoně.

Nové je také trenérské vedení. Ač je zatím brzy na hodnocení, tak jak vnímáte nástup obou trenérů k mužstvu?

S oběma trenéry jsme byli v kontaktu i v minulosti, kdy jsme o spolupráci měli zájem. Až teď to vyšlo a zatím jsme velmi spokojeni i s tím, jak realizační tým pracuje. Oba trenéři se navíc aktivně zapojují i do práce s mládeží.

Neobsazena zůstala pozice sportovního manažera. Znamená to, že určité pravomoci přešly na Tomáše Marišku?

Ano, je to tak. Tomáš spolupracuje i na manažerském řízení celého sportovního úseku. A i této role se zhostil velmi dobře.

Je kádr pro aktuální období již uzavřen, případně je ještě prostor, pokud by se podařilo najít vhodný typ hráče?

Hledali jsme ještě jednoho rozdílového útočníka, dohodli jsem se nakonec na spolupráci s Vojtou Tomečkem. To byla od začátku naše priorita, a i s tímto řešením jsme tedy velmi spokojeni. Tímto krokem je kádr uzavřený a doplníme tým dále už jen o hráče z partnerského klubu.

FOTO: Energetici mají za sebou první fázi přípravy. Jsme spokojeni, hlásí Bruk

S týmem se připravuje i čtveřice hráčů z juniorky karlovarské Energie a také David Tureček s Adamem Křemenem. Můžete vysvětlit jejich role, případně způsob působení?

Junioři zabojují o místo v týmu během přípravy, prostor pro ně bude vytvořen. Adam Křemen a David Tureček jsou pevnou součástí týmu, v rámci projektu tzv. developmentu. Tento program jsme připravili ve spolupráci HC Energie pro rozvoj mladých hráčů. Pokud si vybojují místo v týmu, tak do něj budou zařazeni právě i někteří juniorští hráči a součástí projektu bude i jeden brankář.

Rezonovala také avizovaná spolupráce s Karlovými Vary. Na jaké bázi by tato spolupráce měla probíhat?

Kromě výše zmíněného programu jsem v rámci uzavřené smluvní dohody vytvořili prostor a alokovali finance pro působení dalších, už rozdílových hráčů, z širšího kádru HC Energie. O tyto hráče bude ještě náš tým doplněn. Mělo by se jednat o dva, tři útočníky a jednoho, dva obránce. Pokud se starty nebudou realizovat, je ještě možné další posílení týmu.

Extraligové týmy musejí mít patnáct hráčů na své soupisce, ostatní hráči mohou mít vyřízené střídavé starty. Je již daný nějaký okruh hráčů, kteří by Sokolov měli posílit? Bude se jednat také o hráče, kteří by měli být rozdílovými?

Ano, seznam máme dojednaný, ale je to jen okruh, bude záležet na výkonnosti hráčů v přípravě a v sezoně, a i na dalších aspektech. Jsou to vesměs zkušení a hotoví hráči, pro Chance ligu jednoznačně rozdíloví.

Loni byla i určitá spolupráce s Litvínovem, bude pokračovat?

Dohodli jsme se, že případně budeme řešit jednotlivé hráče a aktuální možnosti a varianty. Zatím jsme žádnou konkrétní formu spolupráce nedojednávali.

Mezi negativa řadím zvyšující se agresivitu na hřišti, posteskl si šéf VV KKFS

Jak bude řešeno brankářské obsazení?

Dva brankáře máme, třetí přijde v rámci programu developmentu.

Kdy se hráči k týmu budou připojovat a jak to bude s jejich působením v trénincích v sezoně?

Hráči pro development absolvují už letní přípravu. Další skupina by se měl zapojit se zahájením přípravy na ledě. Zbytek zhruba v polovině přípravy. Přesně to budeme ještě dolaďovat.

V loňské sezoně Baník doplácel i na zranění a nemoci v partnerských klubech. S vlastní marodkou se pak stávalo, že horko těžko tým stavěl do zápasů tři pětky. Aktuální kádr je na hraně čtyř formací. Dá se předejít, aby se situace neopakovala?

V širším týmu budeme mít pětadvacet hráčů a tři brankáře. Více hráčů v podstatě nedává smysl, jak pro tréninky, tak pro zápasy. Mělo by to na tomto počtu fungovat dobře a bude to vytvářet i přiměřený konkurenční tlak na hráče. Na druhou stranu komplikace nelze vyloučit a pak na ně budeme muset reagovat. Loňská sezona byl opravdu extrém a snad se už opakovat nebude.

Co spolupráce s blízkými druholigovými týmy? Například Cheb či Chomutov?

Spolupráci dohodneme dle vývoje a individuálně, žádné velké projekty připravovat nebudeme. S týmy z druhé ligy jsme v kontaktu a další jednání ještě budou probíhat.

S kádrem a se všemi okolnostmi souvisí i rozpočet klubu. Dojde zde ke změně, mění se něco zásadně?

Jak jsem avizoval již během sezony, připravíme a připravujeme na konec června Valnou hromadu a tam předložíme návrh na další řešení a uspořádání klubu. Chceme upravit vlastnickou strukturu, a to spojujeme se vstupem silného strategického partnera, který přispěje k další stabilizaci i profesionalizaci klubu. Jedná se o firmu z regionu, se vztahem k městu a vztahem ke sportu. Přesněji o tomto tématu budeme informovat samostatně.

Jako každý rok změny nastávají i na zimním stadionu, tak co by se mělo změnit?

Je toho hodně, a to je samozřejmě dobře. Snad se konečně podaří k zahájení sezony dotáhnout technicky k plnému využití LED tabuli, a tedy budeme schopni vysílat opakované akce, přestávkové sestřihy, gólové akce apod. Dále je ve finální fázi proces pořízení nové rolby. Bude instalován systém videorozhodčího. Podařilo se zrekonstruovat posilovnu, ta byla už v havarijním stavu. Teď řešíme její vybavení. SOTES ve spolupráci s městem zajistil i další drobné úpravy. Nějaké další záměry máme připraveny k realizaci ještě i my, ve spolupráci s novým partnerem. Chtěli bychom také zadat a zahájit práci na studii toho, jak by měl zimní stadion optimálně vypadat. Je toho opravdu hodně, je to zase velký posun a všem je třeba poděkovat. Na druhou stranu ještě spousta úkolů a témat je před námi k řešení.

Březová před startem galejí: Nový trenér a osm zvučných posil

Novinkou je i působení psycholožky, tak jaká bude její role?

Spolupráci jsme zahájili již v průběhu minulé sezony. Měli jsme z toho dobrý pocit a mělo to i výsledky. Tak jsem se dohodli i pro tuto sezonu na pokračování. Je to servis jak pro A- tým tak i pro úsek mládeže a trenéry mládeže. Více informací o projektu ještě sdělíme a projekt odprezentujeme.

Se zdražováním souvisí často i cena vstupenek? Jak tomu bude u Baníku?

Snažíme se, aby těch šestadvacet domácích zápasů bylo sportovním svátkem a společenským zážitkem. Chceme vytvořit podmínky, aby na zimák mohlo přijít co nejvíce lidí. Jednou z cest je i relativně nízká cena vstupného. Máme ji nejnižší v lize. Cenu základního vstupného zachováme i na další sezonou stejnou a beze změny.

Tomáš Bouda, Daniel Seifert