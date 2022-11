Hokejisté Stadionu se měli v souboji s Hronovem, který po prohře v Chebu propadl až na dno druholigové tabulky, co otáčet. Hosté si totiž do 25. minuty duelu vytvořili dvoubrankový náskok, o který se zasloužili Akhmetianov a Putz.

Stadion však dokázal před druhou sirénou slibný náskok Hronova zlikvidovat, když ve 31. minutě vsítil kontaktní branku Čejka a ve 39. minutě srovnal ukazatel skóre do nerozhodného stavu Stejskal.

OBRAZEM: Hurricani zažili v Chodově zápas hrůzy. Bída a zmar, zoufal si Kalaš

I do třetí třetiny vstoupil Stadion gólově naladěn, když ho poprvé v utkání poslal do vedení Parshakov, to se psala 41. minuta. Vše pak uzavřel o sedm minut později v podobě čtvrtého zářezu chebského výběru Nekvinda.

Cheb se tak po čtvrté výhře v řadě za sebou posunul v tabulce II. ligy na aktuální desáté místo. Další utkání odehraje chebský výběr ve středu 23. listopadu, kdy se představí od 18.00 hodin na ledě Písku, tedy souseda v tabulce, když Jihočechům patří příčka jedenáctá.

OBRAZEM: Dva body pro Energii, v KV Areně zlomila Bruslaře po nájezdech

HC Stadion Cheb – HC WIKOV Hronov 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Branky a nahrávky: 31. Čejka (Vrtek, Nekvinda), 39. Stejskal (Vrtek), 41. Parshakov (Shafeev, Krutina), 48. Nekvinda (Vojtěch Šik, Vrtek) – 11. Akhmetianov (Poppel, Hašlar), 25. Putz (Horký, Exner). Rozhodčí: Zeliska – Hradil, Teršíp. Vyloučení: 8:7. Bez využití. Diváci: 415. Cheb: Kašpar – Troška, Kořán, Iakhanov, Shikut, Šik, Strýček, Stejskal – Vrtek, Rozhon, Krutina, Parshakov, Shafeev, Čejka, Nekvinda, Šťastný, Konášek.